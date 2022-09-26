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ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819472930.html
ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных
ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных - РИА Новости, 26.09.2022
ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:57
2022-09-26T12:10
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
запорожье
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово Донецкой народной республики, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах", - говорится в сводке министерства."Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск Донецкой народной республики", - отмечается в сообщении.
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россия
николаев (украина)
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россия, николаев (украина), запорожье, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Запорожье, Вооруженные силы РФ, Безопасность
11:57 26.09.2022 (обновлено: 12:10 26.09.2022)
 
ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных

МО России: уничтожено три склада боеприпасов и вооружения украинских военных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово Донецкой народной республики, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах", - говорится в сводке министерства.
"Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск Донецкой народной республики", - отмечается в сообщении.
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Вчера, 08:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаев (Украина)ЗапорожьеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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