https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819472930.html

ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных

ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных - РИА Новости, 26.09.2022

ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских военных

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:57

2022-09-26T11:57

2022-09-26T12:10

специальная военная операция на украине

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николаев (украина)

запорожье

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово Донецкой народной республики, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах", - говорится в сводке министерства."Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск Донецкой народной республики", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220926/tor-1819417973.html

россия

николаев (украина)

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россия, николаев (украина), запорожье, вооруженные силы рф, безопасность