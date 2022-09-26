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Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон

Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон - РИА Новости, 26.09.2022

Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон

Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:26

2022-09-26T10:26

2022-09-26T10:26

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Данное подразделение, в которое на службу принимаются жители Запорожской области, только начало свое формирование и пока не задействовано на боевой работе.Сразу после подписания заявления о вступлении в подразделение в штабе батальона новобранец отправился в казарму. Там ему согласно воинской специальности и навыков определят должность.Как ранее заявил сам глава области Евгений Балицкий, в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут по велению сердца вступать в добровольческие формирования для защиты своей земли. Все обмундирование и экипировка будут выданы бойцам за счет администрации области.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр