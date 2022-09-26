https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819439336.html
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон - РИА Новости, 26.09.2022
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон
Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:26
2022-09-26T10:26
2022-09-26T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Данное подразделение, в которое на службу принимаются жители Запорожской области, только начало свое формирование и пока не задействовано на боевой работе.Сразу после подписания заявления о вступлении в подразделение в штабе батальона новобранец отправился в казарму. Там ему согласно воинской специальности и навыков определят должность.Как ранее заявил сам глава области Евгений Балицкий, в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут по велению сердца вступать в добровольческие формирования для защиты своей земли. Все обмундирование и экипировка будут выданы бойцам за счет администрации области.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_703e3748daf0ada1819a732c3ccbe04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон
Сын главы Запорожской ВГА Балицкого вступил в добровольческий батальон имени Судоплатова
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Данное подразделение, в которое на службу принимаются жители Запорожской области, только начало свое формирование и пока не задействовано на боевой работе.
Сразу после подписания заявления о вступлении в подразделение в штабе батальона новобранец отправился в казарму. Там ему согласно воинской специальности и навыков определят должность.
Как ранее заявил сам глава области Евгений Балицкий, в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут по велению сердца вступать в добровольческие формирования для защиты своей земли. Все обмундирование и экипировка будут выданы бойцам за счет администрации области.