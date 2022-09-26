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Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/zaporozhe-1819439336.html
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон - РИА Новости, 26.09.2022
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон
Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:26
2022-09-26T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Данное подразделение, в которое на службу принимаются жители Запорожской области, только начало свое формирование и пока не задействовано на боевой работе.Сразу после подписания заявления о вступлении в подразделение в штабе батальона новобранец отправился в казарму. Там ему согласно воинской специальности и навыков определят должность.Как ранее заявил сам глава области Евгений Балицкий, в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут по велению сердца вступать в добровольческие формирования для защиты своей земли. Все обмундирование и экипировка будут выданы бойцам за счет администрации области.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:26 26.09.2022
 
Сын главы Запорожской ВГА вступил в добровольческий батальон

Сын главы Запорожской ВГА Балицкого вступил в добровольческий батальон имени Судоплатова

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого - Александр Балицкий вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, передает корреспондент РИА Новости. Данное подразделение, в которое на службу принимаются жители Запорожской области, только начало свое формирование и пока не задействовано на боевой работе.
Сразу после подписания заявления о вступлении в подразделение в штабе батальона новобранец отправился в казарму. Там ему согласно воинской специальности и навыков определят должность.
Как ранее заявил сам глава области Евгений Балицкий, в регионе на переходный период не планируется призыва в армию или мобилизации, однако местные мужчины могут по велению сердца вступать в добровольческие формирования для защиты своей земли. Все обмундирование и экипировка будут выданы бойцам за счет администрации области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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