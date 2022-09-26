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Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/zaes-1819588692.html
Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022
Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:05
2022-09-26T17:26
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", - написал Гросси в соцсети Twitter.Ранее в понедельник в Вене открылась ежегодная 66-ая сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Выступавший на открытии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов продолжить переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Россией и Украиной.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819445680.html
https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html
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магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:05 26.09.2022 (обновлено: 17:26 26.09.2022)
 
Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Главы "Росатома" Лихачев и МАГАТЭ Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", - написал Гросси в соцсети Twitter.
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:44
В МАГАТЭ подтверждают факт обстрелов ВСУ по ЗАЭС, заявили власти Энергодара
Ранее в понедельник в Вене открылась ежегодная 66-ая сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Выступавший на открытии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов продолжить переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Россией и Украиной.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 13:46Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО сбили "Байрактар", направлявшийся к Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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