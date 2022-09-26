https://ria.ru/20220926/zaes-1819588692.html

Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022

Лихачев и Гросси обсудили создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:05

2022-09-26T17:05

2022-09-26T17:26

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

алексей лихачев

рафаэль гросси

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", - написал Гросси в соцсети Twitter.Ранее в понедельник в Вене открылась ежегодная 66-ая сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Выступавший на открытии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов продолжить переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Россией и Украиной.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819445680.html

https://ria.ru/20220924/bespilotnik-1819152513.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, ситуация в днр и лнр