https://ria.ru/20220926/zaes-1819501744.html
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:16
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
вена
алексей лихачев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы приветствуем присутствие на площадке Запорожской АЭС двух сотрудников агентства на постоянной основе. Это решение помогает развеять многочисленные спекуляции относительно обстановки на Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, вена, алексей лихачев
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вена, Алексей Лихачев
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
Лихачев заявил, что наличие сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС помогает развеять все спекуляции