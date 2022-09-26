https://ria.ru/20220926/zaes-1819501744.html

Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев

Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022

Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев

Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:16

2022-09-26T13:16

2022-09-26T13:16

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

вена

алексей лихачев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы приветствуем присутствие на площадке Запорожской АЭС двух сотрудников агентства на постоянной основе. Это решение помогает развеять многочисленные спекуляции относительно обстановки на Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html

вена

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, вена, алексей лихачев