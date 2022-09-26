Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/zaes-1819501744.html
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2022
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев
Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:16
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
вена
алексей лихачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы приветствуем присутствие на площадке Запорожской АЭС двух сотрудников агентства на постоянной основе. Это решение помогает развеять многочисленные спекуляции относительно обстановки на Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, вена, алексей лихачев
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вена, Алексей Лихачев
13:16 26.09.2022
 
Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС помогают развеять спекуляции, заявил Лихачев

Лихачев заявил, что наличие сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС помогает развеять все спекуляции

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы приветствуем присутствие на площадке Запорожской АЭС двух сотрудников агентства на постоянной основе. Это решение помогает развеять многочисленные спекуляции относительно обстановки на Запорожской атомной станции", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:49
Гросси заявил о начале переговоров о создании "зоны безопасности" ЗАЭС
 
В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСВенаАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала