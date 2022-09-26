https://ria.ru/20220926/zaes-1819476691.html
Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС
Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022
Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС
Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:07
2022-09-26T12:07
2022-09-26T17:35
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка "Волна", расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивает МО РФ.
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Конашенков: "Киевский режим продолжает провокации в районе ЗАЭС"
Конашенков: "Киевский режим продолжает провокации в районе ЗАЭС"
2022-09-26T12:07
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PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская аэс, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:07 26.09.2022 (обновлено: 17:35 26.09.2022)
Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС
Минобороны: российские силы подавили огневые точки ВСУ неподалеку от Запорожской АЭС