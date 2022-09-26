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Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС

Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022

Киев за сутки выпустил 25 снарядов по дачному поселку вблизи ЗАЭС

Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:07

2022-09-26T12:07

2022-09-26T17:35

специальная военная операция на украине

россия

запорожская аэс

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка "Волна", расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сообщении."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивает МО РФ.

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россия

киев

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Конашенков: "Киевский режим продолжает провокации в районе ЗАЭС" Конашенков: "Киевский режим продолжает провокации в районе ЗАЭС" 2022-09-26T12:07 true PT3M26S

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская аэс, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)