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В Якутии продолжат субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки - РИА Новости, 26.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819596145.html
В Якутии продолжат субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки
В Якутии продолжат субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки - РИА Новости, 26.09.2022
В Якутии продолжат субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки
Глава Якутии поручил расширить программы субсидирования авиабилетов в арктическую зону. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:21
2022-09-26T17:21
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Глава Якутии поручил расширить программы субсидирования авиабилетов в арктическую зону."Одной из самых острых проблем в прошлые годы всегда была стоимость билетов и невозможность улететь в арктические районы. В прошлом году мы выделили 57 миллионов рублей на программу субсидирования, и этими билетами воспользовались порядка 4,5 тысячи человек. В этом году лед тронулся с места. На субсидирование билетов по арктическим районам мы направили уже более 500 миллионов. Конечно же, это кратно расширило возможности людей. Уже свыше 20 тысяч человек воспользовались этими билетами. Конечно же, эта система сохранится на следующий год, и по возможности мы ее расширим", - сказал Николаев в ходе прямой линии на телеканале "Россия 24".По словам главы республики, в 2021 году на эти цели из регионального бюджета было направлено 57 миллионов рублей, перевезено порядка 4,5 тысячи пассажиров. В 2022 году объем финансирования увеличен почти в 10 раз - до 525 миллионов рублей. Год еще не закончился, но субсидированными билетами уже воспользовались свыше 20 тысяч человек.Николаев сказал, что за счет средств республиканского бюджета финансируется 70% от тарифной стоимости. Власти Якутии намерены ставить вопрос софинансирования из средств федерального бюджета.
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республика саха (якутия), экономика, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев
17:21 26.09.2022
 
В Якутии продолжат субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки

Глава Якутии поручил продолжить субсидировать внутрирайонные и межулусные авиаперевозки

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на город Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Глава Якутии поручил расширить программы субсидирования авиабилетов в арктическую зону.
"Одной из самых острых проблем в прошлые годы всегда была стоимость билетов и невозможность улететь в арктические районы. В прошлом году мы выделили 57 миллионов рублей на программу субсидирования, и этими билетами воспользовались порядка 4,5 тысячи человек. В этом году лед тронулся с места. На субсидирование билетов по арктическим районам мы направили уже более 500 миллионов. Конечно же, это кратно расширило возможности людей. Уже свыше 20 тысяч человек воспользовались этими билетами. Конечно же, эта система сохранится на следующий год, и по возможности мы ее расширим", - сказал Николаев в ходе прямой линии на телеканале "Россия 24".
По словам главы республики, в 2021 году на эти цели из регионального бюджета было направлено 57 миллионов рублей, перевезено порядка 4,5 тысячи пассажиров. В 2022 году объем финансирования увеличен почти в 10 раз - до 525 миллионов рублей. Год еще не закончился, но субсидированными билетами уже воспользовались свыше 20 тысяч человек.
Николаев сказал, что за счет средств республиканского бюджета финансируется 70% от тарифной стоимости. Власти Якутии намерены ставить вопрос софинансирования из средств федерального бюджета.
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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