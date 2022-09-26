https://ria.ru/20220926/yadernyy-1819624648.html
Гутерреш призвал завершить эпоху "ядерного шантажа"
Гутерреш призвал завершить эпоху "ядерного шантажа" - РИА Новости, 26.09.2022
Гутерреш призвал завершить эпоху "ядерного шантажа"
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что эпоха "ядерного шантажа" должна закончиться, поскольку идея, что некая страна может победить в ядерной войне, безумна. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:53
2022-09-26T18:53
2022-09-26T18:53
в мире
антониу гутерреш
оон
ядерное оружие
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что эпоха "ядерного шантажа" должна закончиться, поскольку идея, что некая страна может победить в ядерной войне, безумна."Сейчас, спустя десятилетия после падения Берлинской стены, мы снова слышим бряцанье ядерных сабель. Позвольте мне выразиться ясно. Эпоха ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна. Любое использование ядерного оружия спровоцирует гуманитарный Армагеддон. Нам нужно сделать шаг назад", - заявил Гутерреш на встрече, посвященной международному дню полного уничтожения ядерного оружия.Генсек ООН также призвал все страны использовать любую возможность диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряженности и устранения ядерной угрозы и заявил о необходимости нового видения ядерного разоружения и нераспространения."Я обещаю тесно сотрудничать со всеми государствами-членами, чтобы сформировать новый консенсус относительно того, как мы можем коллективно обезвредить эти угрозы и достичь нашей общей цели мира... Без ликвидации ядерного оружия не может быть мира. Не может быть никакого доверия. И не может быть устойчивого будущего", - добавил генеральный секретарь ООН.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, ядерное оружие
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Ядерное оружие
Гутерреш призвал завершить эпоху "ядерного шантажа"
Генсек ООН Гутерреш считает, что эпоха "ядерного шантажа" должна закончиться
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что эпоха "ядерного шантажа" должна закончиться, поскольку идея, что некая страна может победить в ядерной войне, безумна.
"Сейчас, спустя десятилетия после падения Берлинской стены, мы снова слышим бряцанье ядерных сабель. Позвольте мне выразиться ясно. Эпоха ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна. Любое использование ядерного оружия спровоцирует гуманитарный Армагеддон. Нам нужно сделать шаг назад", - заявил Гутерреш на встрече, посвященной международному дню полного уничтожения ядерного оружия.
Генсек ООН также призвал все страны использовать любую возможность диалога, дипломатии и переговоров для снижения напряженности и устранения ядерной угрозы и заявил о необходимости нового видения ядерного разоружения и нераспространения.
"Я обещаю тесно сотрудничать со всеми государствами-членами, чтобы сформировать новый консенсус относительно того, как мы можем коллективно обезвредить эти угрозы и достичь нашей общей цели мира... Без ликвидации ядерного оружия не может быть мира. Не может быть никакого доверия. И не может быть устойчивого будущего", - добавил генеральный секретарь ООН.
Президент России Владимир Путин
21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе
и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва
поддержит решения референдумов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО
идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".