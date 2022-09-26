https://ria.ru/20220926/voenkom-1819554019.html

Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось

Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось - РИА Новости, 26.09.2022

Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось

Состояние военкома Александра Елисеева, тяжело раненного при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, стабилизировалось, рассказал исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:39

2022-09-26T15:39

2022-09-26T17:05

происшествия

иркутская область

иркутск

усть-илимск

игорь кобзев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg

ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Состояние военкома Александра Елисеева, тяжело раненного при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, стабилизировалось, рассказал исполняющий обязанности главы Минздрава Иркутской области на видео, которое опубликовал в Telegram губернатор Игорь Кобзев."Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", — сказал Шелехов.В частности, по его словам, выровнялось артериальное давление, сатурация также в норме, несмотря на ранения в оба легких.Шелехов добавил, что у военкома ранения в грудь и поясницу. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.Инцидент в военкомате Усть-Илимска произошел сегодня, в 12:20 по местному времени (7:20 мск), — 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Военкома доставили в центральную городскую больницу и прооперировали. Стрелявшего задержали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819458936.html

иркутская область

иркутск

усть-илимск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иркутская область, иркутск, усть-илимск, игорь кобзев