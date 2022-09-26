https://ria.ru/20220926/voenkom-1819554019.html
Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось
Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось - РИА Новости, 26.09.2022
Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось
Состояние военкома Александра Елисеева, тяжело раненного при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, стабилизировалось, рассказал исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:39
2022-09-26T15:39
2022-09-26T17:05
происшествия
иркутская область
иркутск
усть-илимск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Состояние военкома Александра Елисеева, тяжело раненного при стрельбе в военкомате Усть-Илимска, стабилизировалось, рассказал исполняющий обязанности главы Минздрава Иркутской области на видео, которое опубликовал в Telegram губернатор Игорь Кобзев."Наметилась положительная тенденция в части стабилизации жизнедеятельности раненого", — сказал Шелехов.В частности, по его словам, выровнялось артериальное давление, сатурация также в норме, несмотря на ранения в оба легких.Шелехов добавил, что у военкома ранения в грудь и поясницу. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.Инцидент в военкомате Усть-Илимска произошел сегодня, в 12:20 по местному времени (7:20 мск), — 25-летний местный житель несколько раз в упор выстрелил в Елисеева из обреза. Военкома доставили в центральную городскую больницу и прооперировали. Стрелявшего задержали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, иркутск, усть-илимск, игорь кобзев
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Усть-Илимск, Игорь Кобзев
15:39 26.09.2022 (обновлено: 17:05 26.09.2022)
Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось
Состояние раненого военкома из Усть-Илимска стабилизировалось после операции