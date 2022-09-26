https://ria.ru/20220926/vkontakte-1819446851.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения
Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения - РИА Новости, 26.09.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:30
2022-09-26T11:30
2022-09-26T11:30
евросоюз
путешествия
вконтакте
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, повлияли ли на них визовые ограничения. Варианты ответа были: да, пришлось отменить поездку; нет, путешествую по России; нет, предпочитаю безвизовые страны; нет, продолжу посещать ЕС, но через другие страны.В итоге большинство подписчиков ответили, что ограничения не повлияли на них, так как они путешествуют по России. Так проголосовали 67% опрошенных. На втором месте оказались пользователи, которые предпочитают безвизовые страны для поездок — 18% проголосовавших. Третье место поделили те, кто отменили свою поездку из-за введенных ограничений, и те, кто планируют посещать ЕС, но через другие страны. Всего 6% подписчиков проголосовали за каждый из этих вариантов.В комментариях пользователи отметили, что сейчас им больше нравится отдыхать в России, чем за границей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, путешествия, вконтакте
Евросоюз, Путешествия, ВКонтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения
Пользователи ВКонтакте ответили, как на них отразились визовые запреты
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, повлияли ли на них визовые ограничения. Варианты ответа были: да, пришлось отменить поездку; нет, путешествую по России; нет, предпочитаю безвизовые страны; нет, продолжу посещать ЕС, но через другие страны.
В итоге большинство подписчиков ответили, что ограничения не повлияли на них, так как они путешествуют по России. Так проголосовали 67% опрошенных. На втором месте оказались пользователи, которые предпочитают безвизовые страны для поездок — 18% проголосовавших. Третье место поделили те, кто отменили свою поездку из-за введенных ограничений, и те, кто планируют посещать ЕС, но через другие страны. Всего 6% подписчиков проголосовали за каждый из этих вариантов.
В комментариях пользователи отметили, что сейчас им больше нравится отдыхать в России, чем за границей.