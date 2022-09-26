https://ria.ru/20220926/vkontakte-1819446851.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения

Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения - РИА Новости, 26.09.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, повлияли ли на них визовые ограничения

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:30

2022-09-26T11:30

2022-09-26T11:30

евросоюз

путешествия

вконтакте

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, повлияли ли на них визовые ограничения. Варианты ответа были: да, пришлось отменить поездку; нет, путешествую по России; нет, предпочитаю безвизовые страны; нет, продолжу посещать ЕС, но через другие страны.В итоге большинство подписчиков ответили, что ограничения не повлияли на них, так как они путешествуют по России. Так проголосовали 67% опрошенных. На втором месте оказались пользователи, которые предпочитают безвизовые страны для поездок — 18% проголосовавших. Третье место поделили те, кто отменили свою поездку из-за введенных ограничений, и те, кто планируют посещать ЕС, но через другие страны. Всего 6% подписчиков проголосовали за каждый из этих вариантов.В комментариях пользователи отметили, что сейчас им больше нравится отдыхать в России, чем за границей.

https://ria.ru/20220918/vizy-1817476558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, путешествия, вконтакте