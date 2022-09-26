https://ria.ru/20220926/vengriya-1819399534.html

Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры

Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры - РИА Новости, 26.09.2022

Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T00:00

2022-09-26T00:00

2022-09-26T00:00

в мире

петер сийярто

сергей лавров

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евросоюз

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мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал свою встречу на полях ООН с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН", однако в итоге такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза."Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.

https://ria.ru/20220924/rasizm-1819241629.html

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в мире, петер сийярто, сергей лавров, россия, евросоюз, оон, мид венгрии