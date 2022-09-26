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Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры - РИА Новости, 26.09.2022
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Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры
Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры - РИА Новости, 26.09.2022
Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T00:00
2022-09-26T00:00
в мире
петер сийярто
сергей лавров
россия
евросоюз
оон
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал свою встречу на полях ООН с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН", однако в итоге такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза."Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.
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в мире, петер сийярто, сергей лавров, россия, евросоюз, оон, мид венгрии
В мире, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Россия, Евросоюз, ООН, МИД Венгрии
00:00 26.09.2022
 
Глава МИД Венгрии: ЕС не может запрещать суверенной стране вести переговоры

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не может запрещать странам вести переговоры с Лавровым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал свою встречу на полях ООН с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН", однако в итоге такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза.
"Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 22:19
Лавров рассказал о расистких инстинктах западных соседей России
 
В миреПетер СийяртоСергей ЛавровРоссияЕвросоюзООНМИД Венгрии
 
 
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