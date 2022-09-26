https://ria.ru/20220926/uryupinsk-1819433383.html

В Урюпинске подожгли вход в военкомат

В Урюпинске подожгли вход в военкомат - РИА Новости, 26.09.2022

В Урюпинске подожгли вход в военкомат

Вход в военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:53

2022-09-26T09:53

2022-09-26T09:53

происшествия

урюпинск

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Вход в военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города."Сказали, что произошел поджог, все ликвидировано. Входную группу военкомата",- сообщили РИА Новости в мэрии Урюпинска. По словам собеседника агентства, пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный.Ранее сообщалось, что в пятницу был совершен поджог здания администрации города Камышин, а в субботу сгорело здание администрации Береславского сельского поселения.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819423010.html

урюпинск

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, урюпинск, волгоградская область