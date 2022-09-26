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В Урюпинске подожгли вход в военкомат - РИА Новости, 26.09.2022
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В Урюпинске подожгли вход в военкомат
В Урюпинске подожгли вход в военкомат - РИА Новости, 26.09.2022
В Урюпинске подожгли вход в военкомат
Вход в военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:53
2022-09-26T09:53
происшествия
урюпинск
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Вход в военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города."Сказали, что произошел поджог, все ликвидировано. Входную группу военкомата",- сообщили РИА Новости в мэрии Урюпинска. По словам собеседника агентства, пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный.Ранее сообщалось, что в пятницу был совершен поджог здания администрации города Камышин, а в субботу сгорело здание администрации Береславского сельского поселения.
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урюпинск
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происшествия, урюпинск, волгоградская область
Происшествия, Урюпинск, Волгоградская область
09:53 26.09.2022
 
В Урюпинске подожгли вход в военкомат

Власти Урюпинска сообщили о возгорании на входе в военкомат, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Огнетушитель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 26 сен - РИА Новости. Вход в военкомат подожгли в Урюпинске Волгоградской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Сказали, что произошел поджог, все ликвидировано. Входную группу военкомата",- сообщили РИА Новости в мэрии Урюпинска. По словам собеседника агентства, пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный.
Ранее сообщалось, что в пятницу был совершен поджог здания администрации города Камышин, а в субботу сгорело здание администрации Береславского сельского поселения.
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ПроисшествияУрюпинскВолгоградская область
 
 
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