https://ria.ru/20220926/ukraina-1819535727.html

Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины

Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины - РИА Новости, 26.09.2022

Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:46

2022-09-26T14:46

2022-09-26T14:46

в мире

сергей рябков

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Его (курс США - ред.) агрессивность нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов, сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20220926/ssha-1819530923.html

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)