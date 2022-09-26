https://ria.ru/20220926/ukraina-1819535727.html
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:46
2022-09-26T14:46
2022-09-26T14:46
в мире
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Его (курс США - ред.) агрессивность нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов, сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20220926/ssha-1819530923.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c7f05c4dca72d824ad29fe1b389eb765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
Рябков: Россия предупреждала США, что их поддержка Украины приближает к опасной черте