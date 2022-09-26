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Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины - РИА Новости, 26.09.2022
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Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:46
2022-09-26T14:46
в мире
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Его (курс США - ред.) агрессивность нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов, сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии", - добавил Рябков.
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в мире, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:46 26.09.2022
 
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины

Рябков: Россия предупреждала США, что их поддержка Украины приближает к опасной черте

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон, что его поддержка Киева приближает к опасной черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Его (курс США - ред.) агрессивность нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов, сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:34
Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
 
В миреСергей РябковРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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