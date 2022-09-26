https://ria.ru/20220926/treyler-1819529522.html
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" - РИА Новости, 26.09.2022
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:01
2022-09-26T16:01
2022-09-26T16:01
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба.Это одновременно и приквел и сиквел фильма Андрея Кравчука о декабристах, вышедшего в 2018 году. События в нем разворачиваются с 1814 по 1826 год. "В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине", — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.В проекте более ста персонажей. В массовых сценах было задействовано порядка трех тысяч человек.Премьера сериала состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION. После он выйдет в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220926/prokat-1819453351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), что посмотреть , константин эрнст
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Первый канал (телеканал), что посмотреть , Константин Эрнст
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" о декабристах
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба.
Это одновременно и приквел и сиквел фильма Андрея Кравчука о декабристах, вышедшего в 2018 году. События в нем разворачиваются с 1814 по 1826 год.
"В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине", — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.
В проекте более ста персонажей. В массовых сценах было задействовано порядка трех тысяч человек.
Премьера сериала состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION. После он выйдет в эфире Первого канала.