https://ria.ru/20220926/treyler-1819529522.html

Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"

Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" - РИА Новости, 26.09.2022

Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"

Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:01

2022-09-26T16:01

2022-09-26T16:01

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба.Это одновременно и приквел и сиквел фильма Андрея Кравчука о декабристах, вышедшего в 2018 году. События в нем разворачиваются с 1814 по 1826 год. "В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине", — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.В проекте более ста персонажей. В массовых сценах было задействовано порядка трех тысяч человек.Премьера сериала состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION. После он выйдет в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220926/prokat-1819453351.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), что посмотреть , константин эрнст