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Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220926/treyler-1819529522.html
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" - РИА Новости, 26.09.2022
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.09.2022
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культура
новости культуры
кино и сериалы
первый канал (телеканал)
что посмотреть
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба.Это одновременно и приквел и сиквел фильма Андрея Кравчука о декабристах, вышедшего в 2018 году. События в нем разворачиваются с 1814 по 1826 год. "В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине", — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.В проекте более ста персонажей. В массовых сценах было задействовано порядка трех тысяч человек.Премьера сериала состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION. После он выйдет в эфире Первого канала.
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новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), что посмотреть , константин эрнст
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Первый канал (телеканал), что посмотреть , Константин Эрнст
16:01 26.09.2022
 
Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева"

Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" о декабристах

© Дирекция киноКадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
© Дирекция кино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Союз спасения. Время гнева" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра, сообщает пресс-служба.
Это одновременно и приквел и сиквел фильма Андрея Кравчука о декабристах, вышедшего в 2018 году. События в нем разворачиваются с 1814 по 1826 год.
"В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине", — говорит Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.
В проекте более ста персонажей. В массовых сценах было задействовано порядка трех тысяч человек.
Премьера сериала состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION. После он выйдет в эфире Первого канала.
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КультураНовости культурыКино и сериалыПервый канал (телеканал)что посмотретьКонстантин Эрнст
 
 
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