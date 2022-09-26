https://ria.ru/20220926/trass-1819561800.html

Парламент может вынести вотум недоверия Трасс, сообщают СМИ

Парламент может вынести вотум недоверия Трасс, сообщают СМИ - РИА Новости, 26.09.2022

Парламент может вынести вотум недоверия Трасс, сообщают СМИ

В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:54

2022-09-26T15:54

2022-09-26T15:54

в мире

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавшего остаться неизвестным.Ранее Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулась со шквалом критики."Они (парламентарии) уже подают письма (с голосами в пользу проведения вотума недоверия), считая, что она (Лиз Трасс) разрушит экономику", - цитирует телеканал парламентария.Еще один член парламента от правящей в Великобритании Консервативной партии заявил, что ничего не знает о принятии шагов для проведения вотума недоверия, однако не исключает, что "что-то произойдет, учитывая события последних нескольких дней", сообщает Sky News.По правилам Консервативной партии члены парламента могут написать председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария).После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50 процентов голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.

https://ria.ru/20220925/trass-1819351422.html

https://ria.ru/20220922/trass-1818582040.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лиз трасс