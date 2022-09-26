https://ria.ru/20220926/telefon-1819643046.html

Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона

Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона - РИА Новости, 26.09.2022

Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут звонить близким с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:07

2022-09-26T20:07

2022-09-26T20:07

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут звонить близким с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое время, написали в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф"."В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развёрнуты мобильные переговорные пункты", - ответили на портале на вопрос, будет ли возможность у мобилизованных связаться с родственниками.

https://ria.ru/20220926/maks-1819633029.html

россия

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россия, частичная мобилизация в россии