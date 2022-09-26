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Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона - РИА Новости, 26.09.2022
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Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона
Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона - РИА Новости, 26.09.2022
Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона
Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут звонить близким с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:07
2022-09-26T20:07
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут звонить близким с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое время, написали в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф"."В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развёрнуты мобильные переговорные пункты", - ответили на портале на вопрос, будет ли возможность у мобилизованных связаться с родственниками.
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
20:07 26.09.2022
 
Мобилизованным разрешат звонить близким с кнопочного телефона

"Объясняем.рф": мобилизованным разрешено будет взять собственный кнопочный телефон

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОбновленная версия классической модели мобильного телефона Nokia 3310
Обновленная версия классической модели мобильного телефона Nokia 3310 - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Обновленная версия классической модели мобильного телефона Nokia 3310. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут звонить близким с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое время, написали в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф".
"В военной части звонить близким можно будет с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развёрнуты мобильные переговорные пункты", - ответили на портале на вопрос, будет ли возможность у мобилизованных связаться с родственниками.
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