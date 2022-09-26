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Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии - РИА Новости, 26.09.2022
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Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии
Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии - РИА Новости, 26.09.2022
Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии
Восьмой пакет антироссийских санкций должен включать технологии двойного назначения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:44
2022-09-26T11:44
в мире
россия
польша
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
марчин пшидач
технологии
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ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Восьмой пакет антироссийских санкций должен включать технологии двойного назначения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее главы МИД ЕС заявили, что Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России из-за проведения референдумов на Донбассе и двух областях."В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии которые могут быть использованы двумя способами – так называемые двойные технологии, то есть те, которые используются в промышленности, но также могут быть использованы в военной оружейной промышленности", - сказал Пшидач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, польша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, марчин пшидач, технологии
В мире, Россия, Польша, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Марчин Пшидач, Технологии
11:44 26.09.2022
 
Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии

Замглавы МИД Польши Пшидач предложил включить в санкции против России двойные технологии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза в Москве
Флаги Польши и Евросоюза в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и Евросоюза в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Восьмой пакет антироссийских санкций должен включать технологии двойного назначения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее главы МИД ЕС заявили, что Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России из-за проведения референдумов на Донбассе и двух областях.
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"В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии которые могут быть использованы двумя способами – так называемые двойные технологии, то есть те, которые используются в промышленности, но также могут быть использованы в военной оружейной промышленности", - сказал Пшидач.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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