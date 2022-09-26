https://ria.ru/20220926/tekhnologii-1819467011.html

Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии

Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии - РИА Новости, 26.09.2022

Польша предложила включить в пакет санкций против России двойные технологии

Восьмой пакет антироссийских санкций должен включать технологии двойного назначения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:44

2022-09-26T11:44

2022-09-26T11:44

в мире

россия

польша

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

марчин пшидач

технологии

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ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Восьмой пакет антироссийских санкций должен включать технологии двойного назначения, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.Ранее главы МИД ЕС заявили, что Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России из-за проведения референдумов на Донбассе и двух областях."В этом пакете, прежде всего, должны быть очередные технологии которые могут быть использованы двумя способами – так называемые двойные технологии, то есть те, которые используются в промышленности, но также могут быть использованы в военной оружейной промышленности", - сказал Пшидач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, марчин пшидач, технологии