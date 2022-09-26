https://ria.ru/20220926/strelba-1819548119.html
Врачи из Татарстана вылетели в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Врачи из Татарстана вылетели в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022
Врачи из Татарстана вылетели в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов вылетели в понедельник днем в Ижевск для оказания помощи коллегам после трагедии в школе №88, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:19
2022-09-26T15:19
2022-09-26T15:19
республика татарстан
здоровье - общество
михаил мурашко
рустам минниханов
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ижевск
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КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов вылетели в понедельник днем в Ижевск для оказания помощи коллегам после трагедии в школе №88, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Татарстана.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Сегодня по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и президента Татарстана Рустама Минниханова министерство здравоохранения республики направило в Ижевск для оказания необходимой помощи пострадавшим две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов", - сказал собеседник агентства.По его информации, из Казани вылетела бригада специалистов в количестве 10 человек, из Набережных Челнов – восемь человек. В Ижевск на помощь коллегам отправились нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи.В телеграмме главе Удмуртии Александру Бречалову Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших от имени жителей Татарстана."Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев", - написал Минниханов, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819543061.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, рустам минниханов, александр бречалов, ижевск, казань, набережные челны, стрельба в школе в ижевске
Республика Татарстан, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Рустам Минниханов, Александр Бречалов, Ижевск, Казань, Набережные Челны, Стрельба в школе в Ижевске
Врачи из Татарстана вылетели в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Врачи из Татарстана вылетели на помощь коллегам в Ижевск, где произошла стрельба в школе
КАЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов вылетели в понедельник днем в Ижевск для оказания помощи коллегам после трагедии в школе №88, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Татарстана.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
"Сегодня по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко
и президента Татарстана Рустама Минниханова
министерство здравоохранения республики направило в Ижевск для оказания необходимой помощи пострадавшим две бригады врачей из Казани и Набережных Челнов", - сказал собеседник агентства.
По его информации, из Казани вылетела бригада специалистов в количестве 10 человек, из Набережных Челнов – восемь человек. В Ижевск на помощь коллегам отправились нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи.
В телеграмме главе Удмуртии Александру Бречалову
Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших от имени жителей Татарстана.
"Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев", - написал Минниханов, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.