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Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики
Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики - РИА Новости, 26.09.2022
Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики
Страховые компании отметили снижение количества обращений с коронавирусом от туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:11
2022-09-26T17:11
2022-09-26T17:11
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Страховые компании отметили снижение количества обращений с коронавирусом от туристов, сообщает АТОР."По сравнению с прошлым годом, более чем в 10 раз снизилась доля заболевших COVID-19 среди путешественников в целом по всем направлениям", — отмечает замдиректора филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева.Изменилась и тяжесть течения заболевания — подавляющему большинству требовалось краткосрочное амбулаторное лечение.По ее словам, летом этого года туристы в основном обращались с ОРВИ, различными травмами, инфарктом, инсультом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего страховые случаи возникали в Турции, России, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах."Вероятность заболеть в турпоездке составляет примерно один процент, летальный исход — минимален, это единичные и крайне редкие случаи", – поясняет Юлия Алчеева.
https://ria.ru/20220926/pereezd-1819409417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, россия, абхазия, оаэ, мальдивы, туризм, страхование, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Турция, Россия, Абхазия, ОАЭ, Мальдивы, Туризм, Страхование, туристы
Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики
Страховщики отметили снижение обращений с ковидом от туристов в 10 раз