https://ria.ru/20220926/strakhovka-1819504819.html

Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики

Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики - РИА Новости, 26.09.2022

Туристы стали реже болеть ковидом в поездках, заявили страховщики

Страховые компании отметили снижение количества обращений с коронавирусом от туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:11

2022-09-26T17:11

2022-09-26T17:11

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

турция

россия

абхазия

оаэ

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00659c6d2a4fe59831f7d847a7784f1f.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Страховые компании отметили снижение количества обращений с коронавирусом от туристов, сообщает АТОР."По сравнению с прошлым годом, более чем в 10 раз снизилась доля заболевших COVID-19 среди путешественников в целом по всем направлениям", — отмечает замдиректора филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева.Изменилась и тяжесть течения заболевания — подавляющему большинству требовалось краткосрочное амбулаторное лечение.По ее словам, летом этого года туристы в основном обращались с ОРВИ, различными травмами, инфарктом, инсультом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего страховые случаи возникали в Турции, России, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах."Вероятность заболеть в турпоездке составляет примерно один процент, летальный исход — минимален, это единичные и крайне редкие случаи", – поясняет Юлия Алчеева.

https://ria.ru/20220926/pereezd-1819409417.html

турция

россия

абхазия

оаэ

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, россия, абхазия, оаэ, мальдивы, туризм, страхование, туристы