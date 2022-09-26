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Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
Посольство США в РФ выразило соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:32
2022-09-26T17:32
ижевск
сша
россия
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство США в РФ выразило соболезнования родным и близким погибших&nbsp; в школе в Ижевске."Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819565895.html
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ижевск, сша, россия, стрельба в школе в ижевске
Ижевск, США, Россия, Стрельба в школе в Ижевске
17:32 26.09.2022
 
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Посольство США в России выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство США в РФ выразило соболезнования родным и близким погибших  в школе в Ижевске.
"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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ИжевскСШАРоссияСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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