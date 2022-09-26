https://ria.ru/20220926/ssha-1819600465.html

Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

Посольство США в РФ выразило соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:32

2022-09-26T17:32

2022-09-26T17:32

ижевск

сша

россия

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Посольство США в РФ выразило соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске."Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшей сегодня утром ужасной трагедии в школе в Ижевске. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/lukashenko-1819565895.html

ижевск

сша

россия

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ижевск, сша, россия, стрельба в школе в ижевске