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Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стал бы обольщаться по поводу возможного положительного эффекта промежуточных выборов в конгресс США, которые... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:11
2022-09-26T15:11
2022-09-26T15:11
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сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стал бы обольщаться по поводу возможного положительного эффекта промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года, для отношений Москвы и Вашингтона."Я не стал бы обольщаться на предмет возможного положительного эффекта от этих выборов для наших отношений. Приходится констатировать, и мы неоднократно об этом говорили, мы это не скрываем, что в США сложился весьма устойчивый антироссийский консенсус элит. На этой почве объединились обе партии - демократы и республиканцы. Поэтому что там произойдет в плане коррекции распределения мест в палате представителей, какие могут быть результаты голосования по выборам на одну треть сенатских мест - это все существенно, но не имеет прямого, на мой взгляд, эффекта с точки зрения создания перспективы для выравнивания, выправления наших отношений", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, конгресс сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Конгресс США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США
Рябков: итоги промежуточных выборов в США вряд ли повлияют на отношения с Россией