Рейтинг@Mail.ru
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/ssha-1819546312.html
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стал бы обольщаться по поводу возможного положительного эффекта промежуточных выборов в конгресс США, которые... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:11
2022-09-26T15:11
в мире
сша
россия
конгресс сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стал бы обольщаться по поводу возможного положительного эффекта промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года, для отношений Москвы и Вашингтона."Я не стал бы обольщаться на предмет возможного положительного эффекта от этих выборов для наших отношений. Приходится констатировать, и мы неоднократно об этом говорили, мы это не скрываем, что в США сложился весьма устойчивый антироссийский консенсус элит. На этой почве объединились обе партии - демократы и республиканцы. Поэтому что там произойдет в плане коррекции распределения мест в палате представителей, какие могут быть результаты голосования по выборам на одну треть сенатских мест - это все существенно, но не имеет прямого, на мой взгляд, эффекта с точки зрения создания перспективы для выравнивания, выправления наших отношений", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1819535727.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_244ce3f50c56e001c40d0981fac78078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, конгресс сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Конгресс США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:11 26.09.2022
 
Рябков призвал не обольщаться по поводу итогов промежуточных выборов в США

Рябков: итоги промежуточных выборов в США вряд ли повлияют на отношения с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не стал бы обольщаться по поводу возможного положительного эффекта промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года, для отношений Москвы и Вашингтона.
"Я не стал бы обольщаться на предмет возможного положительного эффекта от этих выборов для наших отношений. Приходится констатировать, и мы неоднократно об этом говорили, мы это не скрываем, что в США сложился весьма устойчивый антироссийский консенсус элит. На этой почве объединились обе партии - демократы и республиканцы. Поэтому что там произойдет в плане коррекции распределения мест в палате представителей, какие могут быть результаты голосования по выборам на одну треть сенатских мест - это все существенно, но не имеет прямого, на мой взгляд, эффекта с точки зрения создания перспективы для выравнивания, выправления наших отношений", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:46
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
 
В миреСШАРоссияКонгресс СШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала