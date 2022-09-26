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Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
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Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков
Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление США по контактам с Россией в ядерной сфере, сказал, что что Москва не прекращала обмена с Вашингтоном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:49
2022-09-26T14:49
в мире
сергей рябков
россия
сша
москва
джейк салливан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление США по контактам с Россией в ядерной сфере, сказал, что что Москва не прекращала обмена с Вашингтоном сигналами."Что касается обмена сигналами, по каким каналам, в каких форматах это осуществляется, могу сказать, что данная работа не останавливается, содержание обмена этими сигналами не подлежит, разумеется, разглашению с моей стороны, я не уполномочен на это", - сказал он в эфире Первого канала.Рябков добавил, что "здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям: телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства, - все это сохраняется, это будет продолжаться".Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
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в мире, сергей рябков, россия, сша, москва, джейк салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Россия, США, Москва, Джейк Салливан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:49 26.09.2022
 
Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия не прекращала обмениваться с США сигналами в ядерной сфере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление США по контактам с Россией в ядерной сфере, сказал, что что Москва не прекращала обмена с Вашингтоном сигналами.
"Что касается обмена сигналами, по каким каналам, в каких форматах это осуществляется, могу сказать, что данная работа не останавливается, содержание обмена этими сигналами не подлежит, разумеется, разглашению с моей стороны, я не уполномочен на это", - сказал он в эфире Первого канала.
Рябков добавил, что "здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям: телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства, - все это сохраняется, это будет продолжаться".
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:46
Рябков заявил об опасной черте для США в поддержке Украины
 
В миреСергей РябковРоссияСШАМоскваДжейк СалливанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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