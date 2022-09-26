https://ria.ru/20220926/ssha-1819536705.html

Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков

Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022

Россия не прерывала контакты с США в ядерной сфере, заявил Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление США по контактам с Россией в ядерной сфере, сказал, что что Москва не прекращала обмена с Вашингтоном... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:49

2022-09-26T14:49

2022-09-26T14:49

в мире

сергей рябков

россия

сша

москва

джейк салливан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление США по контактам с Россией в ядерной сфере, сказал, что что Москва не прекращала обмена с Вашингтоном сигналами."Что касается обмена сигналами, по каким каналам, в каких форматах это осуществляется, могу сказать, что данная работа не останавливается, содержание обмена этими сигналами не подлежит, разумеется, разглашению с моей стороны, я не уполномочен на это", - сказал он в эфире Первого канала.Рябков добавил, что "здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям: телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства, - все это сохраняется, это будет продолжаться".Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1819535727.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей рябков, россия, сша, москва, джейк салливан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)