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Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819661212.html
Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов
Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов - РИА Новости, 26.09.2022
Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов
На четвертый день проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях несколько стран, в том числе Сербия и Турция,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:24
2022-09-26T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
сергей рябков
россия
донецкая народная республика
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На четвертый день проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях несколько стран, в том числе Сербия и Турция, заявили о том, что не признают результаты референдумов. Великобритания даже ввела санкции против лиц, связанных с организацией референдумов.Однако, как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оценки со стороны Запада референдумов и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей.Ход операцииАвиация РФ уничтожила до 100 наемников и националистов в районе Святогорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника.Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР.Четвертый день референдумовПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам 20 государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.В свою очередь Великобритания уже ввела санкции против 33 лиц, связанных с организацией референдумов, а также против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях.Под санкции попали глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации области Владимир Рогов, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Херсона Александр Кобец, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оценки со стороны Запада референдумов и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей. Он также заявил, что никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. При этом он сообщил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.Позже сам Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня. Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.Ситуация вокруг ЗАЭСВ понедельник в Вене открылась ежегодная 66-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Выступавший на открытии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов продолжить переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Гросси также обсудил эту идею с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.Евросоюз выступает в поддержку предложения МАГАТЭ о создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявила глава управления по ядерной безопасности Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Дана Драбова. Вена также полностью поддерживает эту идею, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Глава "Росатома", выступая на конференции, заявил, что киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности. Он сообщил, что несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции.Лихачев подчеркнул, что присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции.Позднее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС и констатируют, что по станции и по Энергодару наносятся удары со стороны Украины.
https://rsport.ria.ru/20220926/zhurnalist-1819643380.html
https://ria.ru/20220926/referendum-1819656823.html
https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html
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в мире, сергей рябков, россия, донецкая народная республика, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Рябков, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Референдум в Донбассе
22:24 26.09.2022
 
Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов

Спецоперация, 26 сентября: предпоследний день референдумов, ситуация вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНа сборном пункте военного комиссариата
На сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На сборном пункте военного комиссариата
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На четвертый день проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях несколько стран, в том числе Сербия и Турция, заявили о том, что не признают результаты референдумов. Великобритания даже ввела санкции против лиц, связанных с организацией референдумов.
Однако, как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оценки со стороны Запада референдумов и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей.

Ход операции

Авиация РФ уничтожила до 100 наемников и националистов в районе Святогорска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.
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Журналиста РИА Новости не выпустили из России без справки из военкомата
Украинская артиллерия за сутки выпустила 25 снарядов по дачному поселку "Волна", расположенному совсем рядом с Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника.
Бригады войск Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР.

Четвертый день референдумов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".
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Российские бойцы на передовой поддержали референдумы
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к службе безопасности страны, МВД и другим спецслужбам 20 государств мира с призывом ввести санкции в отношении 39 иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу о вхождении в состав России, который проходит в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, он также требует запретить им въезд и пребывание на Украине.
В свою очередь Великобритания уже ввела санкции против 33 лиц, связанных с организацией референдумов, а также против официальных лиц в Херсонской и Запорожской областях.
Под санкции попали глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации области Владимир Рогов, глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и глава администрации Херсона Александр Кобец, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оценки со стороны Запада референдумов и возможные санкции не сбивают Россию с пути, а лишь укрепляют ее решимость в достижении целей. Он также заявил, что никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
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Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
На Украине скоро начнется контртеррористическая операция, заявил Аксенов
Турция не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. При этом он сообщил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.
Позже сам Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня. Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

Ситуация вокруг ЗАЭС

В понедельник в Вене открылась ежегодная 66-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Выступавший на открытии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов продолжить переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС с Россией и Украиной. Гросси также обсудил эту идею с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
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Евросоюз выступает в поддержку предложения МАГАТЭ о создании зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявила глава управления по ядерной безопасности Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Дана Драбова. Вена также полностью поддерживает эту идею, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Глава "Росатома", выступая на конференции, заявил, что киевский режим создает прямые угрозы ядерной безопасности. Он сообщил, что несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции.
Лихачев подчеркнул, что присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает развеять спекуляции относительно ситуации на станции.
Позднее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС и констатируют, что по станции и по Энергодару наносятся удары со стороны Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей РябковРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Референдум в Донбассе
 
 
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