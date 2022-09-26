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Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске
Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске
Глава МВД Сербии Александр Вулин направил телеграмму с соболезнованиями России, ее народу и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с трагедией в РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:59
2022-09-26T17:59
россия
сербия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
александр вулин
происшествия
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин направил телеграмму с соболезнованиями России, ее народу и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с трагедией в Ижевске."Весть о жестоком убийстве 13 человек (по последним данным – 15 ред.) среди которых дети в школе в Ижевске, глубоко меня потрясла и огорчила. Будьте уверены, что сегодня весь сербский народ искренне соболезнует вам и семьям невинных жертв, как и всем гражданами РФ и разделяет вашу боль и горе из-за этого безумного акта, при котором невинные люди, среди которых дети, лишились жизни", - цитирует сербское МВД Вулина, который попросил передать семьям жертв его искренние соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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россия, сербия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр вулин, происшествия
Россия, Сербия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Александр Вулин, Происшествия
17:59 26.09.2022
 
Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске

Глава МВД Сербии Вулин выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин направил телеграмму с соболезнованиями России, ее народу и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с трагедией в Ижевске.
"Весть о жестоком убийстве 13 человек (по последним данным – 15 ред.) среди которых дети в школе в Ижевске, глубоко меня потрясла и огорчила. Будьте уверены, что сегодня весь сербский народ искренне соболезнует вам и семьям невинных жертв, как и всем гражданами РФ и разделяет вашу боль и горе из-за этого безумного акта, при котором невинные люди, среди которых дети, лишились жизни", - цитирует сербское МВД Вулина, который попросил передать семьям жертв его искренние соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:32
Посольство США выразило соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
 
РоссияСербияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеАлександр ВулинПроисшествия
 
 
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