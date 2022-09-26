https://ria.ru/20220926/soboleznovaniya-1819610579.html

Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске

Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Глава МВД Сербии выразил соболезнования из-за трагедии в Ижевске

Глава МВД Сербии Александр Вулин направил телеграмму с соболезнованиями России, ее народу и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с трагедией в РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:59

2022-09-26T17:59

2022-09-26T17:59

россия

сербия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

александр вулин

происшествия

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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин направил телеграмму с соболезнованиями России, ее народу и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с трагедией в Ижевске."Весть о жестоком убийстве 13 человек (по последним данным – 15 ред.) среди которых дети в школе в Ижевске, глубоко меня потрясла и огорчила. Будьте уверены, что сегодня весь сербский народ искренне соболезнует вам и семьям невинных жертв, как и всем гражданами РФ и разделяет вашу боль и горе из-за этого безумного акта, при котором невинные люди, среди которых дети, лишились жизни", - цитирует сербское МВД Вулина, который попросил передать семьям жертв его искренние соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/ssha-1819600465.html

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Екатерина Зайцева

россия, сербия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр вулин, происшествия