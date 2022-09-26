https://ria.ru/20220926/soboleznovaniya-1819608818.html

Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска

Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 26.09.2022

Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в школе Ижевска, сообщил в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:56

2022-09-26T17:56

2022-09-26T17:56

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

происшествия

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817101155_357:0:2566:1243_1920x0_80_0_0_bfc6d5f2e5eb6c728afeba4dfb8bc064.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в школе Ижевска, сообщил в понедельник замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, из которых 11 детей. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур."Президент Шавкат Мирзиеев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевска", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, добавил пресс-секретарь Мирзиеева.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819606375.html

россия

ижевск

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, происшествия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин