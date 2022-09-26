https://ria.ru/20220926/soboleznovaniya-1819608818.html
Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска
Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска - РИА Новости, 26.09.2022
Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в школе Ижевска, сообщил в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:56
2022-09-26T17:56
2022-09-26T17:56
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
происшествия
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 26 сен – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в школе Ижевска, сообщил в понедельник замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, из которых 11 детей. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур."Президент Шавкат Мирзиеев направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в школе города Ижевска", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Глава Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, добавил пресс-секретарь Мирзиеева.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, происшествия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Происшествия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Президент Узбекистана выразил соболезнования из-за трагедии в школе Ижевска
Президент Узбекистана Мирзиеев выразил соболезнования из-за трагедии в ижевской школе