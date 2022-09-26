https://ria.ru/20220926/soboleznovaniya-1819549153.html

В ДНР выразили соболезнования близким погибших при стрельбе в Ижевске

В ДНР выразили соболезнования близким погибших при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

В ДНР выразили соболезнования близким погибших при стрельбе в Ижевске

Представители Донецкой Народной Республики выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в связи с трагедией в Ижевске. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:22

2022-09-26T15:22

2022-09-26T15:23

донецкая народная республика

владимир бидёвка

иван приходько

горловка

ижевск

стрельба в школе в ижевске

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Представители Донецкой Народной Республики выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в связи с трагедией в Ижевске.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик 1988 года рождения открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."От себя лично и от всего парламента Республики выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем с вами всю боль утраты. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в своем Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. "Мы, горловчане, искренне соболезнуем и сопереживаем родственникам погибших и желаем скорого выздоровления пострадавшим. Память о тех, чьи жизни навсегда забрал ужасный теракт, будет жить вечно", - написал он.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819534576.html

донецкая народная республика

горловка

ижевск

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, владимир бидёвка, иван приходько, горловка, ижевск, стрельба в школе в ижевске, происшествия