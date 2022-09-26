https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html
Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных
Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных - РИА Новости, 26.09.2022
Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:31
2022-09-26T12:31
2022-09-26T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
частичная мобилизация в россии
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Мной дана команда и сейчас ведется работа по доукомплектации определенным снаряжением, которое также весьма важно в это время года", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Частичная мобилизация в России, Андрей Воробьев