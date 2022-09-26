https://ria.ru/20220926/snaryazhenie-1819487264.html

Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных

Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных - РИА Новости, 26.09.2022

Воробьев: в Подмосковье доукомплектуют снаряжение для мобилизованных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

частичная мобилизация в россии

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg

КРАСНОГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале работы по доукомплектации снаряжения для мобилизованных граждан.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Мной дана команда и сейчас ведется работа по доукомплектации определенным снаряжением, которое также весьма важно в это время года", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220926/voenkomaty-1819485807.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии, андрей воробьев