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Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных - РИА Новости, 19.12.2022
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Смоленская область
https://ria.ru/20220926/smolensk-1839763618.html
Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных
Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных - РИА Новости, 19.12.2022
Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных
Средства, сэкономленные на праздновании Дня города Смоленска, будут направлены на социальную поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022
2022-09-26T12:58
2022-12-19T16:00
смоленская область
алексей островский
смоленск
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БРЯНСК/СМОЛЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Средства, сэкономленные на праздновании Дня города Смоленска, будут направлены на социальную поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, сообщил губернатор Алексей Островский в своем Telegram-канале.Ранее региональные власти приняли решение об отмене широкого празднования 79-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. День города в воскресенье и подобные празднования в поселках прошли в патриотическом ключе, без фейерверков и развлекательных мероприятий."В соответствии с поступающими в мой адрес обращениями и пожеланиями смолян, которые целиком и полностью совпадают с моими мнением и решением, сэкономленные на праздновании бюджетные средства направим на социальную поддержку семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции на Украине. В сложившейся ситуации считаю это единственно правильным решением", - отметил Островский.В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в дни местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, от масштабного празднования Дня города отказался и Воронеж. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.
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алексей островский, смоленск
Смоленская область, Алексей Островский, Смоленск
12:58 26.09.2022 (обновлено: 16:00 19.12.2022)
 

Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных

© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК/СМОЛЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Средства, сэкономленные на праздновании Дня города Смоленска, будут направлены на социальную поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, сообщил губернатор Алексей Островский в своем Telegram-канале.
Ранее региональные власти приняли решение об отмене широкого празднования 79-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. День города в воскресенье и подобные празднования в поселках прошли в патриотическом ключе, без фейерверков и развлекательных мероприятий.
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"В соответствии с поступающими в мой адрес обращениями и пожеланиями смолян, которые целиком и полностью совпадают с моими мнением и решением, сэкономленные на праздновании бюджетные средства направим на социальную поддержку семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции на Украине. В сложившейся ситуации считаю это единственно правильным решением", - отметил Островский.
В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в дни местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, от масштабного празднования Дня города отказался и Воронеж. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.
 
Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленск
 
 
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