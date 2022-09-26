https://ria.ru/20220926/smolensk-1839763618.html

Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных

Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных - РИА Новости, 19.12.2022

Сэкономленные на праздновании Дня Смоленска деньги направят семьям военных

Средства, сэкономленные на праздновании Дня города Смоленска, будут направлены на социальную поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, сообщил... РИА Новости, 19.12.2022

2022-09-26T12:58

2022-09-26T12:58

2022-12-19T16:00

смоленская область

алексей островский

смоленск

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БРЯНСК/СМОЛЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Средства, сэкономленные на праздновании Дня города Смоленска, будут направлены на социальную поддержку семей погибших и раненых военнослужащих, сообщил губернатор Алексей Островский в своем Telegram-канале.Ранее региональные власти приняли решение об отмене широкого празднования 79-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. День города в воскресенье и подобные празднования в поселках прошли в патриотическом ключе, без фейерверков и развлекательных мероприятий."В соответствии с поступающими в мой адрес обращениями и пожеланиями смолян, которые целиком и полностью совпадают с моими мнением и решением, сэкономленные на праздновании бюджетные средства направим на социальную поддержку семей погибших военнослужащих, а также военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции на Украине. В сложившейся ситуации считаю это единственно правильным решением", - отметил Островский.В ряде регионов России в последнее время отказываются от торжеств в дни местных праздников. Так, губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили в Ростове-на-Дону, от масштабного празднования Дня города отказался и Воронеж. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков прошло без салюта и массовых мероприятий. От празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Салюты также отменили в Элисте, Кисловодске, Новосибирской области.

https://ria.ru/20220818/urozhay-1810539886.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, смоленск