https://ria.ru/20220926/skver-1819557396.html

Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера

Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера - РИА Новости, 26.09.2022

Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера

В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер, на его благоустройство было выделено порядка 83 миллионов рублей, средства поступили в регион благодаря... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:57

2022-09-26T15:57

2022-09-26T15:57

оренбургская область

общество

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер, на его благоустройство было выделено порядка 83 миллионов рублей, средства поступили в регион благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.На торжественное открытие сквера у Дома культуры на улице Магнитогорской пришли порядка пяти тысяч горожан. В прошлом году проект по обновлению сквера стал победителем рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства. Строительные работы начались весной текущего года.В сквере появились пешеходные и велосипедные дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейный корт. По просьбам жителей района обустроили скейт-парк, центральную событийную зону, установили тренажёры и детский игровой комплекс. Территорию озеленили, смонтировали освещение. В ближайшие дни здесь высадят саженцы деревьев. Взять на обслуживание обновлённый парк решил коллектив Оренбургского локомотиворемонтного завода."Решение привести в порядок этот сквер, сделать его современным и удобным для отдыха и занятий спортом – правильное и своевременное. В том, что проект реализован, большая заслуга местных жителей. По программе "Формирование комфортной городской среды" мы благоустроили уже больше 300 парков, скверов и дворов в Оренбуржье. В этом году к ним добавится еще 40 площадок. Уверен, вы и сами видите, как меняется наш регион", - отметил на открытии площадки губернатор региона Денис Паслер.

https://ria.ru/20220912/zona-1816272945.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, денис паслер, оренбургская область