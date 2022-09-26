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Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера - РИА Новости, 26.09.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220926/skver-1819557396.html
Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера
Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера - РИА Новости, 26.09.2022
Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер, на его благоустройство было выделено порядка 83 миллионов рублей, средства поступили в регион благодаря... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:57
2022-09-26T15:57
оренбургская область
общество
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер, на его благоустройство было выделено порядка 83 миллионов рублей, средства поступили в регион благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.На торжественное открытие сквера у Дома культуры на улице Магнитогорской пришли порядка пяти тысяч горожан. В прошлом году проект по обновлению сквера стал победителем рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства. Строительные работы начались весной текущего года.В сквере появились пешеходные и велосипедные дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейный корт. По просьбам жителей района обустроили скейт-парк, центральную событийную зону, установили тренажёры и детский игровой комплекс. Территорию озеленили, смонтировали освещение. В ближайшие дни здесь высадят саженцы деревьев. Взять на обслуживание обновлённый парк решил коллектив Оренбургского локомотиворемонтного завода."Решение привести в порядок этот сквер, сделать его современным и удобным для отдыха и занятий спортом – правильное и своевременное. В том, что проект реализован, большая заслуга местных жителей. По программе "Формирование комфортной городской среды" мы благоустроили уже больше 300 парков, скверов и дворов в Оренбуржье. В этом году к ним добавится еще 40 площадок. Уверен, вы и сами видите, как меняется наш регион", - отметил на открытии площадки губернатор региона Денис Паслер.
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общество, денис паслер, оренбургская область
Оренбургская область, Общество, Денис Паслер, Оренбургская область
15:57 26.09.2022
 

Около 83 млн рублей потратили в Оренбуржье на благоустройство сквера

© Фото : Администрация Оренбургской областиВ Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Администрация Оренбургской области
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер, на его благоустройство было выделено порядка 83 миллионов рублей, средства поступили в регион благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства региона.
На торжественное открытие сквера у Дома культуры на улице Магнитогорской пришли порядка пяти тысяч горожан. В прошлом году проект по обновлению сквера стал победителем рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства. Строительные работы начались весной текущего года.
© Фото : Администрация Оренбургской областиВ Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Администрация Оренбургской области
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер
В сквере появились пешеходные и велосипедные дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейный корт. По просьбам жителей района обустроили скейт-парк, центральную событийную зону, установили тренажёры и детский игровой комплекс. Территорию озеленили, смонтировали освещение. В ближайшие дни здесь высадят саженцы деревьев. Взять на обслуживание обновлённый парк решил коллектив Оренбургского локомотиворемонтного завода.
"Решение привести в порядок этот сквер, сделать его современным и удобным для отдыха и занятий спортом – правильное и своевременное. В том, что проект реализован, большая заслуга местных жителей. По программе "Формирование комфортной городской среды" мы благоустроили уже больше 300 парков, скверов и дворов в Оренбуржье. В этом году к ним добавится еще 40 площадок. Уверен, вы и сами видите, как меняется наш регион", - отметил на открытии площадки губернатор региона Денис Паслер.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:43Оренбургская область
В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия
 
Оренбургская областьОбществоДенис ПаслерОренбургская область
 
 
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