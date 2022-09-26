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Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/siriya-1819585835.html
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 26.09.2022
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии
Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:54
2022-09-26T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сирия
фейсал микдад
украина
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Сирия подтверждает свою позицию по специальной российской военной операции на Украине, по поводу права России защищать себя и оборонять свою национальную территорию", - сказал Микдад."Мы убеждены, что РФ защищает не только себя, но и справедливость, право человечности, право всех отвергать однополярную гегемонию", - добавил он.
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в мире, россия, сирия, фейсал микдад, украина, генеральная ассамблея оон, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Фейсал Микдад, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
16:54 26.09.2022
 
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии

Глава МИД Сирии Микдад: Россия, проводя спецоперацию, реализует право на защиту территории

© POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
© POOL
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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
"Сирия подтверждает свою позицию по специальной российской военной операции на Украине, по поводу права России защищать себя и оборонять свою национальную территорию", - сказал Микдад.
"Мы убеждены, что РФ защищает не только себя, но и справедливость, право человечности, право всех отвергать однополярную гегемонию", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 01:28
Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым на себя обязательствам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСирияФейсал МикдадУкраинаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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