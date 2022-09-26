https://ria.ru/20220926/siriya-1819585835.html
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 26.09.2022
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии
Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:54
2022-09-26T16:54
2022-09-26T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сирия
фейсал микдад
украина
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Сирия подтверждает свою позицию по специальной российской военной операции на Украине, по поводу права России защищать себя и оборонять свою национальную территорию", - сказал Микдад."Мы убеждены, что РФ защищает не только себя, но и справедливость, право человечности, право всех отвергать однополярную гегемонию", - добавил он.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Фейсал Микдад, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии
Глава МИД Сирии Микдад: Россия, проводя спецоперацию, реализует право на защиту территории