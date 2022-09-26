https://ria.ru/20220926/siriya-1819585835.html

Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии

Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 26.09.2022

Россия имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии

Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:54

2022-09-26T16:54

2022-09-26T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сирия

фейсал микдад

украина

генеральная ассамблея оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774102524_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_886331b1948110c3fc4a2c08b0de243d.jpg

ООН, 26 сен – РИА Новости. Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине, имеет право на защиту своей территории, заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Сирия подтверждает свою позицию по специальной российской военной операции на Украине, по поводу права России защищать себя и оборонять свою национальную территорию", - сказал Микдад."Мы убеждены, что РФ защищает не только себя, но и справедливость, право человечности, право всех отвергать однополярную гегемонию", - добавил он.

https://ria.ru/20220924/siriya-1819097414.html

россия

сирия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сирия, фейсал микдад, украина, генеральная ассамблея оон, оон