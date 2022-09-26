https://ria.ru/20220926/severnayaosetiya-1819450092.html

Турпоток в Северную Осетию вырос на треть

Турпоток в Северную Осетию вырос на треть - РИА Новости, 26.09.2022

Турпоток в Северную Осетию вырос на треть

Турпоток в Северную Осетию за семь месяцев 2022 года вырос на 33 процента, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:21

2022-09-26T13:21

2022-09-26T13:21

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северный кавказ

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Турпоток в Северную Осетию за семь месяцев 2022 года вырос на 33 процента, сообщает АТОР.По словам главы комитета по туризму республики Ацамаза Дзарахохова, "классических отдыхающих" стало больше на треть — с 141 до 190 тысяч человек, а экскурсантов — почти в два раза — с 90 до 170 тысяч.Он отметил, что сейчас в регионе функционируют 62 гостиницы и хостела. В ближайшее время число койкомест будет увеличено: уже в следующем году в республике появится новый крупный отель Парк Алания, а к 2024 году заработает горный курорт Мамисон."Наш бюджет следующего года уже больше, чем в этом. Однако ресурсы все же ограничены, и мы делаем ставку на туроператоров и возможности организованного сегмента рынка. Для регионов Северного Кавказа это хороший канал, на который мы рассчитываем", – сказал он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220919/osetiya-1817760708.html

северный кавказ

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, северный кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), республика северная осетия - алания, туризм, турпоток, туристы, гостиницы