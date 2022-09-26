Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции
В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:55
2022-09-26T16:55
россия
украина
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg.По данным агентства, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение лимита цен на российскую нефть. Однако эта мера пока не имеет единогласной поддержки, из-за чего решение о введение потолка цен может быть отложено, сообщило агентство."Другие меры, которые обсуждаются, включают импортный контроль на алмазы и запрет на некоторую стальную продукцию", - говорится в сообщении агентства.Помимо этого, как отмечает Bloomberg, обсуждается также предложение об ограничении экспорта в Россию электронных компонентов, используемых в оружии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220926/potolok-1819566359.html
https://ria.ru/20220926/vengriya-1819535128.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
16:55 26.09.2022
 
СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции

Bloomberg: ЕС обсуждает запрет на импорт из России некоторых видов стальной продукции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение лимита цен на российскую нефть. Однако эта мера пока не имеет единогласной поддержки, из-за чего решение о введение потолка цен может быть отложено, сообщило агентство.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:04
СМИ: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть
"Другие меры, которые обсуждаются, включают импортный контроль на алмазы и запрет на некоторую стальную продукцию", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого, как отмечает Bloomberg, обсуждается также предложение об ограничении экспорта в Россию электронных компонентов, используемых в оружии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:45
Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России
 
РоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала