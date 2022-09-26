https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html

СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции

СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ: ЕС хочет запретить импорт из России некоторых видов стальной продукции

В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:55

2022-09-26T16:55

2022-09-26T16:55

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg.По данным агентства, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение лимита цен на российскую нефть. Однако эта мера пока не имеет единогласной поддержки, из-за чего решение о введение потолка цен может быть отложено, сообщило агентство."Другие меры, которые обсуждаются, включают импортный контроль на алмазы и запрет на некоторую стальную продукцию", - говорится в сообщении агентства.Помимо этого, как отмечает Bloomberg, обсуждается также предложение об ограничении экспорта в Россию электронных компонентов, используемых в оружии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220926/potolok-1819566359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире