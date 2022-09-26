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В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России - РИА Новости, 26.09.2022
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В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России
В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России - РИА Новости, 26.09.2022
В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России
Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:12
2022-09-26T15:12
эрик мамер
россия
европа
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и пояснений со стороны Еврокомиссии, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Он комментировал вопрос журналистов о сложной структуре антироссийских санкций и разной интерпретации со стороны тех, кто должен соблюдать эти ограничительные меры. В связи с этим Еврокомиссия вынуждена готовить сотни страниц рекомендаций и уточнений по антироссийским ограничениям."Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учетом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер &lt;...&gt;, поэтому мы должны заново их уточнять. Это очень комплексный вопрос, учитывая масштаб мер, принятых на сегодняшний день против России", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.При этом он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли приостановить работу над новыми санкциями, пока остаются проблемы в вопросе реализации действующих.В то же время Мамер выразил уверенность в эффективности санкций, что, по его словам, "доказывают различные исследования". "Нам необходимо работать над тем, чтобы поддерживать эффективность санкций, которые также надо адаптировать в зависимости от действий России", - добавил он.Ранее ряд политиков в Европе выражали сомнение в эффективности санкций ЕС, указывая на негативные последствия для экономики стран ЕС и населения, особенно в вопросах энергетической безопасности. В то же время, представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819428803.html
https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html
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эрик мамер, россия, европа, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Эрик Мамер, Россия, Европа, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
15:12 26.09.2022
 
В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России

Представитель ЕК Мамер: масштаб санкций к России вынуждает пояснять и корректировать их

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и пояснений со стороны Еврокомиссии, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он комментировал вопрос журналистов о сложной структуре антироссийских санкций и разной интерпретации со стороны тех, кто должен соблюдать эти ограничительные меры. В связи с этим Еврокомиссия вынуждена готовить сотни страниц рекомендаций и уточнений по антироссийским ограничениям.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:07
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе
"Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учетом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер <...>, поэтому мы должны заново их уточнять. Это очень комплексный вопрос, учитывая масштаб мер, принятых на сегодняшний день против России", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.
При этом он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли приостановить работу над новыми санкциями, пока остаются проблемы в вопросе реализации действующих.
В то же время Мамер выразил уверенность в эффективности санкций, что, по его словам, "доказывают различные исследования". "Нам необходимо работать над тем, чтобы поддерживать эффективность санкций, которые также надо адаптировать в зависимости от действий России", - добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 09:35
ЕК представит предложения по новым санкциям против России на этой неделе
Ранее ряд политиков в Европе выражали сомнение в эффективности санкций ЕС, указывая на негативные последствия для экономики стран ЕС и населения, особенно в вопросах энергетической безопасности. В то же время, представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 20:31
В Германии прошла массовая акция в поддержку запуска "Северного потока — 2"
 
Эрик МамерРоссияЕвропаБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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