https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819546892.html

В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России

В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России - РИА Новости, 26.09.2022

В ЕК признали необходимость постоянно корректировать санкции против России

Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:12

2022-09-26T15:12

эрик мамер

россия

европа

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и пояснений со стороны Еврокомиссии, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Он комментировал вопрос журналистов о сложной структуре антироссийских санкций и разной интерпретации со стороны тех, кто должен соблюдать эти ограничительные меры. В связи с этим Еврокомиссия вынуждена готовить сотни страниц рекомендаций и уточнений по антироссийским ограничениям."Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учетом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер <...>, поэтому мы должны заново их уточнять. Это очень комплексный вопрос, учитывая масштаб мер, принятых на сегодняшний день против России", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.При этом он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли приостановить работу над новыми санкциями, пока остаются проблемы в вопросе реализации действующих.В то же время Мамер выразил уверенность в эффективности санкций, что, по его словам, "доказывают различные исследования". "Нам необходимо работать над тем, чтобы поддерживать эффективность санкций, которые также надо адаптировать в зависимости от действий России", - добавил он.Ранее ряд политиков в Европе выражали сомнение в эффективности санкций ЕС, указывая на негативные последствия для экономики стран ЕС и населения, особенно в вопросах энергетической безопасности. В то же время, представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819428803.html

https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

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европа

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эрик мамер, россия, европа, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии