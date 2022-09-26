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Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков
Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков
Попытки США диктовать России свою волю с помощью санкций не будут иметь успеха, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:50
2022-09-26T14:50
2022-09-26T14:58
сша
санкции в отношении россии
россия
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Попытки США диктовать России свою волю с помощью санкций не будут иметь успеха, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Люди там (в США) должны понять, что Россия никогда не будет прогибаться, подчиняться их диктату, эти попытки бесконечно хвататься за одни и те же приемы в виде санкций, в виде каких-то ультиматумов, они провалятся и будут проваливаться и дальше, как это происходило до сих пор", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
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сша, санкции в отношении россии, россия, сергей рябков, в мире
США, Санкции в отношении России, Россия, Сергей Рябков, В мире
14:50 26.09.2022 (обновлено: 14:58 26.09.2022)
Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: попытки США диктовать волю с помощью санкций не принесут успеха