https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819537053.html

Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков

Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022

Попытки санкционного диктата США не принесут успеха, заявил Рябков

Попытки США диктовать России свою волю с помощью санкций не будут иметь успеха, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:50

2022-09-26T14:50

2022-09-26T14:58

сша

санкции в отношении россии

россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Попытки США диктовать России свою волю с помощью санкций не будут иметь успеха, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Люди там (в США) должны понять, что Россия никогда не будет прогибаться, подчиняться их диктату, эти попытки бесконечно хвататься за одни и те же приемы в виде санкций, в виде каких-то ультиматумов, они провалятся и будут проваливаться и дальше, как это происходило до сих пор", - сказал Рябков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819538470.html

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сша, санкции в отношении россии, россия, сергей рябков, в мире