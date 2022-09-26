Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/samolet-1819472448.html
ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР
ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:55
2022-09-26T12:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
су-24
донецкая народная республика
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152224/67/1522246774_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_cd121cd1bf8918d81f4213a83543afc1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152224/67/1522246774_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_1c0014aecc199fbab1cfd69d04e30c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, су-24, донецкая народная республика, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Су-24, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:55 26.09.2022 (обновлено: 12:09 26.09.2022)
 
ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР

Минобороны: ВС России сбили украинский Су-24 в районе города Селидово

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 04:19Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСу-24Донецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала