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ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР

ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР - РИА Новости, 26.09.2022

ВС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР

Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:55

2022-09-26T11:55

2022-09-26T12:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

су-24

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в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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