https://ria.ru/20220926/rufilms-1816716429.html
RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна
RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна - РИА Новости, 26.09.2022
RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна
Международная локализационная компания RuFilms завершила работу над озвучиванием проекта в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:00
2022-09-26T12:00
2022-09-26T12:08
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
президентский фонд культурных инициатив
россия
технологии
миа "россия сегодня"
новости агентства
иван крузенштерн
трансатлантическая экспедиция парусника "крузенштерн"
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Международная локализационная компания RuFilms завершила работу над озвучиванием проекта в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна", который разрабатывает медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - говорится в сообщении RuFilms.Проект посвящен истории первого российского кругосветного путешествия, совершенного в начале XIX века Крузенштерном и Лисянским. Сюжет проекта воссоздает путешествие в максимальной исторической достоверности, в его основе - дневниковые записи, исследования, документальные свидетельства, иллюстрации и рисунки.Для озвучивания проекта компания RuFilms привлекла 10 профессиональных актеров. Руководителей экспедиции Крузенштерна и Лисянского озвучили актеры Михаил Хрусталев и Игорь Балалаев."В дубляже актеры озвучания даже кашляют и чихают там, где это делает герой фильма, в отличие от закадра, где оригинальные реплики персонажей остаются слышны.Такая работа требует настоящей актерской игры, вживания в роль. И, конечно, нам было интересно поработать с виртуальной реальностью. Во многом наша команда делает ставку и на новые технологии – например, мы активно развиваем вид озвучки, появившийся совсем недавно, — это нейроозвучка. Искусственный интеллект может озвучить ролик голосами носителей любого языка, и это гораздо быстрее, чем работа в студии", - отмечает заместитель управляющего директора RuFilms Александра Волкова.Проект в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" будет опубликован в октябре. Проект будет доступен для просмотра с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 и аналогов, также будет разработана упрощенная версия для просмотра на мобильных устройствах.RuFilms - одна из крупнейших международных компаний, занимающихся переводом и локализацией аудиовизуального контента. Компания работает с крупнейшими прокатчиками, обеспечивая полный цикл от перевода сценария и подготовки материалов в Минкульт и ГФФ до локализации на иностранные рынки. Команда включает более 300 переводчиков, в том числе специалистов по редким языкам. Компания не только создает контент, но и обучает специалистов для отрасли. Первыми в России они открыли свою собственную Школу аудиовизуального перевода, где все желающие могут обучиться тонкостям этой профессии.Реклама.ООО "РуФилмс", ИНН 7721570345ID 2z7yR8HqZipxQos
https://ria.ru/20220626/proekty-1797818728.html
https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив, россия, технологии, миа "россия сегодня", новости агентства, иван крузенштерн, трансатлантическая экспедиция парусника "крузенштерн"
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Президентский фонд культурных инициатив, Россия, Технологии, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Иван Крузенштерн, Трансатлантическая экспедиция парусника "Крузенштерн"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Международная локализационная компания RuFilms завершила работу над озвучиванием проекта в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна", который разрабатывает медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - говорится в сообщении RuFilms.
Проект посвящен истории первого российского кругосветного путешествия, совершенного в начале XIX века Крузенштерном и Лисянским. Сюжет проекта воссоздает путешествие в максимальной исторической достоверности, в его основе - дневниковые записи, исследования, документальные свидетельства, иллюстрации и рисунки.
Для озвучивания проекта компания RuFilms
привлекла 10 профессиональных актеров. Руководителей экспедиции Крузенштерна и Лисянского озвучили актеры Михаил Хрусталев и Игорь Балалаев.
"В дубляже актеры озвучания даже кашляют и чихают там, где это делает герой фильма, в отличие от закадра, где оригинальные реплики персонажей остаются слышны.
Такая работа требует настоящей актерской игры, вживания в роль. И, конечно, нам было интересно поработать с виртуальной реальностью. Во многом наша команда делает ставку и на новые технологии – например, мы активно развиваем вид озвучки, появившийся совсем недавно, — это нейроозвучка. Искусственный интеллект может озвучить ролик голосами носителей любого языка, и это гораздо быстрее, чем работа в студии", - отмечает заместитель управляющего директора RuFilms Александра Волкова.
Проект в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" будет опубликован в октябре. Проект будет доступен для просмотра с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 и аналогов, также будет разработана упрощенная версия для просмотра на мобильных устройствах.
RuFilms
- одна из крупнейших международных компаний, занимающихся переводом и локализацией аудиовизуального контента. Компания работает с крупнейшими прокатчиками, обеспечивая полный цикл от перевода сценария и подготовки материалов в Минкульт
и ГФФ до локализации на иностранные рынки. Команда включает более 300 переводчиков, в том числе специалистов по редким языкам. Компания не только создает контент, но и обучает специалистов для отрасли. Первыми в России
они открыли свою собственную Школу аудиовизуального перевода, где все желающие могут обучиться тонкостям этой профессии.
ООО "РуФилмс", ИНН 7721570345