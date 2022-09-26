https://ria.ru/20220926/rufilms-1816716429.html

RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна

RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна - РИА Новости, 26.09.2022

RuFilms завершила запись дубляжа для VR-проекта о плавании Крузенштерна

Международная локализационная компания RuFilms завершила работу над озвучиванием проекта в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:00

2022-09-26T12:00

2022-09-26T12:08

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

президентский фонд культурных инициатив

россия

технологии

миа "россия сегодня"

новости агентства

иван крузенштерн

трансатлантическая экспедиция парусника "крузенштерн"

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Международная локализационная компания RuFilms завершила работу над озвучиванием проекта в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна", который разрабатывает медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, - говорится в сообщении RuFilms.Проект посвящен истории первого российского кругосветного путешествия, совершенного в начале XIX века Крузенштерном и Лисянским. Сюжет проекта воссоздает путешествие в максимальной исторической достоверности, в его основе - дневниковые записи, исследования, документальные свидетельства, иллюстрации и рисунки.Для озвучивания проекта компания RuFilms привлекла 10 профессиональных актеров. Руководителей экспедиции Крузенштерна и Лисянского озвучили актеры Михаил Хрусталев и Игорь Балалаев."В дубляже актеры озвучания даже кашляют и чихают там, где это делает герой фильма, в отличие от закадра, где оригинальные реплики персонажей остаются слышны.Такая работа требует настоящей актерской игры, вживания в роль. И, конечно, нам было интересно поработать с виртуальной реальностью. Во многом наша команда делает ставку и на новые технологии – например, мы активно развиваем вид озвучки, появившийся совсем недавно, — это нейроозвучка. Искусственный интеллект может озвучить ролик голосами носителей любого языка, и это гораздо быстрее, чем работа в студии", - отмечает заместитель управляющего директора RuFilms Александра Волкова.Проект в виртуальной реальности "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" будет опубликован в октябре. Проект будет доступен для просмотра с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 и аналогов, также будет разработана упрощенная версия для просмотра на мобильных устройствах.RuFilms - одна из крупнейших международных компаний, занимающихся переводом и локализацией аудиовизуального контента. Компания работает с крупнейшими прокатчиками, обеспечивая полный цикл от перевода сценария и подготовки материалов в Минкульт и ГФФ до локализации на иностранные рынки. Команда включает более 300 переводчиков, в том числе специалистов по редким языкам. Компания не только создает контент, но и обучает специалистов для отрасли. Первыми в России они открыли свою собственную Школу аудиовизуального перевода, где все желающие могут обучиться тонкостям этой профессии.Реклама.ООО "РуФилмс", ИНН 7721570345ID 2z7yR8HqZipxQos

https://ria.ru/20220626/proekty-1797818728.html

https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив, россия, технологии, миа "россия сегодня", новости агентства, иван крузенштерн, трансатлантическая экспедиция парусника "крузенштерн"