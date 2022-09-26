Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122 - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220926/rudenya-1819478171.html
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122 - РИА Новости, 26.09.2022
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122
В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:13
2022-09-26T12:13
тверская область
игорь руденя
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg
ТВЕРЬ, 26 сен - РИА Новости. В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства."Соответствующее поручение дано губернатором региона Игорем Руденей. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера", - говорится в сообщении.Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.По всем обращениям, касающимся частичной мобилизации, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка, отмечает пресс-служба
https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_71:0:1244:880_1920x0_80_0_0_0355d83293a8918adca8d7f9ff9d1676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Частичная мобилизация в России
12:13 26.09.2022
 

Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 сен - РИА Новости. В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Соответствующее поручение дано губернатором региона Игорем Руденей. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера", - говорится в сообщении.
Дополнительное снаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 19:01Тверская область
Допснаряжение направлено именному танковому батальону Тверской области
Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.
По всем обращениям, касающимся частичной мобилизации, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка, отмечает пресс-служба
 
Тверская областьИгорь РуденяЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала