https://ria.ru/20220926/rudenya-1819478171.html

Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122

Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122 - РИА Новости, 26.09.2022

Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122

В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:13

2022-09-26T12:13

2022-09-26T12:13

тверская область

игорь руденя

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg

ТВЕРЬ, 26 сен - РИА Новости. В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства."Соответствующее поручение дано губернатором региона Игорем Руденей. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера", - говорится в сообщении.Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.По всем обращениям, касающимся частичной мобилизации, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка, отмечает пресс-служба

https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, частичная мобилизация в россии