https://ria.ru/20220926/rudenya-1819478171.html
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122 - РИА Новости, 26.09.2022
Руденя: в Тверской области расширена работа горячей линии 122
В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:13
2022-09-26T12:13
2022-09-26T12:13
тверская область
игорь руденя
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 26 сен - РИА Новости. В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства."Соответствующее поручение дано губернатором региона Игорем Руденей. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера", - говорится в сообщении.Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.По всем обращениям, касающимся частичной мобилизации, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка, отмечает пресс-служба
https://ria.ru/20220923/snaryazhenie-1819047306.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Частичная мобилизация в России
ТВЕРЬ, 26 сен - РИА Новости. В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Соответствующее поручение дано губернатором региона Игорем Руденей
. Если ранее по данному номеру телефона предоставлялась только общая информация по вопросам частичной мобилизации, то в данный момент жители Верхневолжья смогут задать вопросы и персонального характера", - говорится в сообщении.
Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.
По всем обращениям, касающимся частичной мобилизации, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка, отмечает пресс-служба