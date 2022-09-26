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Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду
Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду - РИА Новости, 26.09.2022
Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:12
2022-09-26T20:12
туризм
сочи
хургада
египет
аэрофлот
sukhoi superjet
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых рейсов из Сочи на популярный курорт Египта. Полеты в Хургаду планируются пять раз в неделю с 30 октября. Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении.На воздушной линии Сочи – Хургада будут эксплуатироваться отечественные самолеты SSJ100. Рейсы планируются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с последующим увеличением частоты полетов.Ранее в сентябре "Россия" объявила о запуске с 30 октября ежедневных прямых рейсов из Сочи на другой египетский курорт – Шарм-эш-Шейх.
https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html
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сочи, хургада, египет, аэрофлот, sukhoi superjet, туризм, новости - туризм
Туризм, Сочи, Хургада, Египет, Аэрофлот, Sukhoi Superjet, Туризм, Новости - Туризм
20:12 26.09.2022
 
Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду

Авиакомпания "Россия" с 30 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика.
"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых рейсов из Сочи на популярный курорт Египта. Полеты в Хургаду планируются пять раз в неделю с 30 октября. Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
На воздушной линии Сочи – Хургада будут эксплуатироваться отечественные самолеты SSJ100. Рейсы планируются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с последующим увеличением частоты полетов.
Ранее в сентябре "Россия" объявила о запуске с 30 октября ежедневных прямых рейсов из Сочи на другой египетский курорт – Шарм-эш-Шейх.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:08Туризм
Столичные аэропорты сообщили об отсутствии очередей на вылет
 
ТуризмСочиХургадаЕгипетАэрофлотSukhoi SuperjetТуризмНовости - Туризм
 
 
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