https://ria.ru/20220926/rossiya-1819643950.html

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду - РИА Новости, 26.09.2022

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:12

2022-09-26T20:12

2022-09-26T20:12

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика."Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых рейсов из Сочи на популярный курорт Египта. Полеты в Хургаду планируются пять раз в неделю с 30 октября. Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении.На воздушной линии Сочи – Хургада будут эксплуатироваться отечественные самолеты SSJ100. Рейсы планируются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с последующим увеличением частоты полетов.Ранее в сентябре "Россия" объявила о запуске с 30 октября ежедневных прямых рейсов из Сочи на другой египетский курорт – Шарм-эш-Шейх.

https://ria.ru/20220926/aeroporty-1819471214.html

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