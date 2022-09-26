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Российские бойцы на передовой поддержали референдумы

Российские бойцы на передовой поддержали референдумы - РИА Новости, 26.09.2022

Российские бойцы на передовой поддержали референдумы

Бойцы российской армии, находясь на передовой в Донбассе, на угледарском направлении, поддерживают проходящий референдум о вхождении в состав России Луганской и РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:40

2022-09-26T21:40

2022-09-26T22:09

в мире

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бойцы российской армии, находясь на передовой в Донбассе, на угледарском направлении, поддерживают проходящий референдум о вхождении в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское", - сообщил РИА Новости один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html

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донбасс

донецкая народная республика

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"Относимся положительно" – российские военные о своем отношении к референдумам Находящиеся на передовой российские военные рассказали о своем отношении к идущим сейчас референдумам 2022-09-26T21:40 true PT0M23S

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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях