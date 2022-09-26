https://ria.ru/20220926/referendum-1819656823.html
Российские бойцы на передовой поддержали референдумы
Российские бойцы на передовой поддержали референдумы - РИА Новости, 26.09.2022
Российские бойцы на передовой поддержали референдумы
Бойцы российской армии, находясь на передовой в Донбассе, на угледарском направлении, поддерживают проходящий референдум о вхождении в состав России Луганской и РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:40
2022-09-26T21:40
2022-09-26T22:09
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Бойцы российской армии, находясь на передовой в Донбассе, на угледарском направлении, поддерживают проходящий референдум о вхождении в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей."Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское", - сообщил РИА Новости один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html
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"Относимся положительно" – российские военные о своем отношении к референдумам
Находящиеся на передовой российские военные рассказали о своем отношении к идущим сейчас референдумам
2022-09-26T21:40
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PT0M23S
РИА Новости
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
21:40 26.09.2022 (обновлено: 22:09 26.09.2022)
Российские бойцы на передовой поддержали референдумы
Российские бойцы на передовой в ДНР поддержали референдум, призвав к искоренению зла