https://ria.ru/20220926/referendum-1819650539.html

В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель

В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель - РИА Новости, 26.09.2022

В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель

Международный наблюдатель на референдуме в ДНР из Колумбии Уильям Парра заявил, что люди на участках, где он был, просили его как представителя международного... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:44

2022-09-26T20:44

2022-09-26T20:44

в мире

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819453535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d30fc5855fad9c67bbb19231cb0541ff.jpg

ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель на референдуме в ДНР из Колумбии Уильям Парра заявил, что люди на участках, где он был, просили его как представителя международного сообщества признать результаты голосования о вхождении в состав России."Люди к нам обращались, как к представителям международной общественности с одной просьбой - признать результаты голосования легитимными", - сказал на брифинге Парра.По его словам, он был на ряде участков и видел, как люди идут голосовать, несмотря на обстрелы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819554932.html

россия

донецкая народная республика

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, колумбия