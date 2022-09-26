Рейтинг@Mail.ru
В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/referendum-1819650539.html
В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель
В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель - РИА Новости, 26.09.2022
В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель
Международный наблюдатель на референдуме в ДНР из Колумбии Уильям Парра заявил, что люди на участках, где он был, просили его как представителя международного... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:44
2022-09-26T20:44
в мире
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819453535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d30fc5855fad9c67bbb19231cb0541ff.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель на референдуме в ДНР из Колумбии Уильям Парра заявил, что люди на участках, где он был, просили его как представителя международного сообщества признать результаты голосования о вхождении в состав России."Люди к нам обращались, как к представителям международной общественности с одной просьбой - признать результаты голосования легитимными", - сказал на брифинге Парра.По его словам, он был на ряде участков и видел, как люди идут голосовать, несмотря на обстрелы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html
https://ria.ru/20220926/referendum-1819554932.html
россия
донецкая народная республика
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819453535_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ea1cadac3911eb0fef6fa691573bc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, колумбия
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Колумбия
20:44 26.09.2022
 
В ДНР люди просили признать голосование, рассказал наблюдатель

Международный наблюдатель Парра: в ДНР люди подходили и просили признать итоги голосования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Женщина голосует на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Международный наблюдатель на референдуме в ДНР из Колумбии Уильям Парра заявил, что люди на участках, где он был, просили его как представителя международного сообщества признать результаты голосования о вхождении в состав России.
"Люди к нам обращались, как к представителям международной общественности с одной просьбой - признать результаты голосования легитимными", - сказал на брифинге Парра.
Участники митинга с требованием запустить Северный поток — 2 в коммуне Любмин, Германия. Кадр из видео
Вчера, 20:00
Украинских активистов прогнали с митинга в Германии
По его словам, он был на ряде участков и видел, как люди идут голосовать, несмотря на обстрелы.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:41
СБУ сообщила о подозрении в предательстве главам ЦИК ДНР и ЛНР
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала