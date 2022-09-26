https://ria.ru/20220926/referendum-1819633390.html
Зарубежные наблюдатели не нашли крупных нарушений на референдуме в Донбассе
Зарубежные наблюдатели не нашли крупных нарушений на референдуме в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
Зарубежные наблюдатели не нашли крупных нарушений на референдуме в Донбассе
Иностранные наблюдатели не зафиксировали значительных нарушений на референдумах, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила член... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:30
2022-09-26T19:30
2022-09-26T19:30
оксана гаман-голутвина
в мире
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели не зафиксировали значительных нарушений на референдумах, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина."Хотела бы обратить внимание на значительную часть международных наблюдателей на референдумах. И насколько мне известно, они не зафиксировали сколько бы то значимых нарушений", - заявила Гаман-Голутвина на брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Вместе с тем она отметила, что несмотря на то, что западное общество негативно настроено по отношению к референдумам и оно "не принимает ни результаты, ни факт" их проведения, на Западе есть люди, которые понимают значимость референдума, но эта часть общества, по словам Гаман-Голутвиной, лишена голоса в западной медиасреде.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html
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оксана гаман-голутвина, в мире, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, донецкая народная республика
Оксана Гаман-Голутвина, В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика
Зарубежные наблюдатели не нашли крупных нарушений на референдуме в Донбассе
Иностранные наблюдатели не зафиксировали значимых нарушений на референдумах в Донбассе