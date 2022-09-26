https://ria.ru/20220926/referendum-1819606599.html

Сотрудники запорожского УСИН проголосовали на референдуме

Сотрудники запорожского УСИН проголосовали на референдуме - РИА Новости, 26.09.2022

Сотрудники запорожского УСИН проголосовали на референдуме

Сотрудники Службы исполнения наказаний Запорожской области проголосовали на референдуме в полном составе, сообщил РИА Новости глава службы исполнения наказаний... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:50

2022-09-26T17:50

2022-09-26T17:50

в мире

россия

луганская народная республика

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819295597_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_7190cc4f69a6e6fdb222ccb8f43748f2.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы исполнения наказаний Запорожской области проголосовали на референдуме в полном составе, сообщил РИА Новости глава службы исполнения наказаний по области Максим Приступа."Сотрудники в хорошем настроении и все с удовольствием участвуют в референдуме. Настроены продолжать службу. Многие сотрудники (после начала спецоперации - ред.) изъявили желание продолжать свою службу. Мы в целом сохранили порядок на объектах и, соответственно, в городе",- сказал Приступа.Оставшиеся в феврале сотрудники предотвратили беспорядки в тюрьмах и бегство заключенных. Вопреки напряженной ситуации сотрудники продолжили исполнять обязанности, в том числе удалось сохранить всю группу собак кинологической службы, которая продолжает выполнять свои обязанности."Сотрудники УСИН РФ разъяснили весь порядок прохождения службы. Наш вид деятельности будет продолжаться, и сотрудники будут приравниваться к ФСИН РФ", - отметил Приступа, отвечая на вопрос, каким будет статус сотрудников службы, если по результатам референдума Запорожская область воссоединится с РФ."Я и мой коллектив твердо настроены работать под триколором. В службе исполнения наказаний в России гораздо больше социальных гарантий. В сравнении с украинскими законами сотрудники УСИН РФ имеют больше привилегий, и для сотрудников (Запорожской области) это важно для дальнейшего прохождения службы в органах", - пояснил глава службы исполнения наказаний области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819551524.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819554932.html

https://ria.ru/20220926/batalony-1819557001.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), референдумы на освобожденных территориях, запорожская область