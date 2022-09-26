Сотрудники запорожского УСИН проголосовали на референдуме
Глава УСИН Запорожской области Приступа: сотрудники готовы работать в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудники Службы исполнения наказаний Запорожской области проголосовали на референдуме в полном составе, сообщил РИА Новости глава службы исполнения наказаний по области Максим Приступа.
"Сотрудники в хорошем настроении и все с удовольствием участвуют в референдуме. Настроены продолжать службу. Многие сотрудники (после начала спецоперации - ред.) изъявили желание продолжать свою службу. Мы в целом сохранили порядок на объектах и, соответственно, в городе",- сказал Приступа.
Оставшиеся в феврале сотрудники предотвратили беспорядки в тюрьмах и бегство заключенных. Вопреки напряженной ситуации сотрудники продолжили исполнять обязанности, в том числе удалось сохранить всю группу собак кинологической службы, которая продолжает выполнять свои обязанности.
"Сотрудники УСИН РФ разъяснили весь порядок прохождения службы. Наш вид деятельности будет продолжаться, и сотрудники будут приравниваться к ФСИН РФ", - отметил Приступа, отвечая на вопрос, каким будет статус сотрудников службы, если по результатам референдума Запорожская область воссоединится с РФ.
"Я и мой коллектив твердо настроены работать под триколором. В службе исполнения наказаний в России гораздо больше социальных гарантий. В сравнении с украинскими законами сотрудники УСИН РФ имеют больше привилегий, и для сотрудников (Запорожской области) это важно для дальнейшего прохождения службы в органах", - пояснил глава службы исполнения наказаний области.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.