https://ria.ru/20220926/referendum-1819417635.html

Референдум в Запорожской области продолжается, несмотря на обстрелы

Референдум в Запорожской области продолжается, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 26.09.2022

Референдум в Запорожской области продолжается, несмотря на обстрелы

Обстрелы Энергодара со стороны украинских военных в Запорожской области продолжались минувшей ночью, членам избирательных комиссий поступали звонки и сообщения... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:37

2022-09-26T08:37

2022-09-26T08:37

в мире

владимир путин

россия

запорожская область

запорожье

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Обстрелы Энергодара со стороны украинских военных в Запорожской области продолжались минувшей ночью, членам избирательных комиссий поступали звонки и сообщения с угрозами, но работа по проведению референдума продолжается, заявила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко."Ночью снова были обстрелы Энергодара, продолжились звонки и сообщения с угрозами на телефоны членов комиссий референдума со стороны киевского режима, но никто из них не дрогнул, все члены комиссий в строю и продолжают свою работу", - сказала Катющенко журналистам, по словам которой, члены избиркомов "в каком-то смысле заряжаются положительной энергией жителей Запорожья, которые подходят к ним на улицах, во дворах, звонят", выражая поддержку и желание проголосовать, "очень ждут их прихода".В понедельник, в предпоследний день референдума, голосование возобновилось в 8 утра, и, как и в предыдущие три дня, оно проходит в выездном формате путём поквартирного и подомового обхода участников референдума, уточнила председатель избирательной комиссии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html

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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, запорожье, референдумы на освобожденных территориях