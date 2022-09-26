Референдум в Запорожской области продолжается, несмотря на обстрелы
ЦИК: референдум в Запорожской области продолжается, несмотря на обстрелы и угрозы
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПереносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Обстрелы Энергодара со стороны украинских военных в Запорожской области продолжались минувшей ночью, членам избирательных комиссий поступали звонки и сообщения с угрозами, но работа по проведению референдума продолжается, заявила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"Ночью снова были обстрелы Энергодара, продолжились звонки и сообщения с угрозами на телефоны членов комиссий референдума со стороны киевского режима, но никто из них не дрогнул, все члены комиссий в строю и продолжают свою работу", - сказала Катющенко журналистам, по словам которой, члены избиркомов "в каком-то смысле заряжаются положительной энергией жителей Запорожья, которые подходят к ним на улицах, во дворах, звонят", выражая поддержку и желание проголосовать, "очень ждут их прихода".
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В понедельник, в предпоследний день референдума, голосование возобновилось в 8 утра, и, как и в предыдущие три дня, оно проходит в выездном формате путём поквартирного и подомового обхода участников референдума, уточнила председатель избирательной комиссии.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.