https://ria.ru/20220926/ravvin-1819462765.html

Главный раввин России в еврейский Новый год посоветовал делать добрые дела

Главный раввин России в еврейский Новый год посоветовал делать добрые дела - РИА Новости, 26.09.2022

Главный раввин России в еврейский Новый год посоветовал делать добрые дела

Чтобы заслужить Божие благословение на следующий год, нужно помогать нуждающимся, говорится в обращении (имеется в распоряжении РИА Новости) главного раввина... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:37

2022-09-26T11:37

2022-09-26T11:37

религия

берл лазар

россия

религия

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Чтобы заслужить Божие благословение на следующий год, нужно помогать нуждающимся, говорится в обращении (имеется в распоряжении РИА Новости) главного раввина России Берла Лазара к общине по случаю еврейского Нового года или Рош-а-Шана.Новый 5783 год встречают иудеи в воскресенье вечером, праздник, по традиции, продлится два дня. Рош-а-Шана или Еврейский новый год отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей по лунно-солнечному еврейскому календарю. По григорианскому календарю дата подвижная, в этом году Новый год выпадает на 26 сентября, однако день в еврейском календаре начинается с захода солнца накануне, поэтому отмечать начинают вечером 25 сентября.Евреи накрывают праздничные столы, на которых среди прочего должен быть специальный хлеб, мед и яблоко. Фрукт обмакивают в меде, едят и желают друг другу "счастливого и сладкого года". Также в Рош-а-Шана нельзя работать. Однако у праздника есть и другая сторона. Начиная с Рош-а-Шана и до праздника Ком-Кипур (День искупления), который отмечают десятью днями позже, евреи усердно молятся о благополучии, дабы Всевышний записал их имена в Книгу жизни на следующий год, а помочь получить милостивый "приговор", как утверждают в общине, могут молитва, раскаяние и благотворительность."В Рош-а-Шана мы не только подводим итоги сделанного, но и строим планы на год наступающий. И дай Бог, чтобы каждый сейчас принял правильные решения о том, как помочь людям, нуждающимся в нашей помощи: именно так мы заслужим благословение от Господа", - сказал Берл Лазар.По его слова, кому-то может показаться, что его силы слишком малы, чтобы что-то изменить к лучшему, но "нет ничего слишком малого и ничего слишком большого"."Не думай, что твои личные усилия не могут ничего изменить: если каждый из нас, именно в наше сложное время, сделает все, на что он способен, в результате наши индивидуальные малые дела сложатся в великое дело улучшения мира, в решение той задачи, которую на человеческий род возложил наш небесный Отец", - подчеркнул раввин.Он напомнил, что в Рош-а-Шана отмечается день зарождения Вселенной. "Праздник наступает, когда хозяйки зажигают праздничные свечи, сопровождая это особыми благословениями, а после вечерней молитвы в каждом еврейском доме накрывают праздничный стол", - сказано в обращении."Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Пусть он станет для вас добрым и сладким, пусть Господь занесет имя каждого из вас в Книгу жизни и скрепит Своей подписью. Здоровья вам и успехов во всем", - заключил Лазар.

https://ria.ru/20220508/natsizm-1787487589.html

https://ria.ru/20211101/messiya-1757223700.html

https://ria.ru/20220925/iudei-1819070657.html

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Никита Бизин

берл лазар, россия, религия