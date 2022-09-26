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В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала - РИА Новости, 26.09.2022
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В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала
В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала - РИА Новости, 26.09.2022
В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала
Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:00
2022-09-26T16:00
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По словам главы региона, вслед за расчисткой предстоит провести укрепление берегов, модернизацию гидротехнических сооружений и многое другое."Восстанавливаем биоресурсы Урала. Крупные предприятия региона проводят зарыбление акватории ценными породами рыб. За два года в Урал выпустили 18 тысяч мальков стерляди и 8 тысяч – толстолобика",- отметил Паслер.
https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
16:00 26.09.2022
 

В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМост через реку Урал в Оренбурге
Мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Мост через реку Урал в Оренбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" сейчас в регионе идет подготовка проектной документации для расчистки русла реки. Специалисты исследуют дно и береговую линию. К концу декабря текущего года проект будет готов, а в следующем году планируется его реализация", - сказал Паслер на торжествах по случаю Дня реки Урал, которые ежегодно отмечают в последнюю субботу сентября.
По словам главы региона, вслед за расчисткой предстоит провести укрепление берегов, модернизацию гидротехнических сооружений и многое другое.
"Восстанавливаем биоресурсы Урала. Крупные предприятия региона проводят зарыбление акватории ценными породами рыб. За два года в Урал выпустили 18 тысяч мальков стерляди и 8 тысяч – толстолобика",- отметил Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:55Оренбургская область
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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