https://ria.ru/20220926/raschistka-1819564448.html

В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала

В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала - РИА Новости, 26.09.2022

В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала

Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:00

2022-09-26T16:00

2022-09-26T16:00

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819558968_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_5c2aab3a67eed4253356dcf4dbbbc7c7.jpg

ОРЕНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По словам главы региона, вслед за расчисткой предстоит провести укрепление берегов, модернизацию гидротехнических сооружений и многое другое."Восстанавливаем биоресурсы Урала. Крупные предприятия региона проводят зарыбление акватории ценными породами рыб. За два года в Урал выпустили 18 тысяч мальков стерляди и 8 тысяч – толстолобика",- отметил Паслер.

https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер