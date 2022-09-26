В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала
Мост через реку Урал в Оренбурге. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Приступить к реализации проекта по расчистке русла реки Урал планируется в следующем году, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" сейчас в регионе идет подготовка проектной документации для расчистки русла реки. Специалисты исследуют дно и береговую линию. К концу декабря текущего года проект будет готов, а в следующем году планируется его реализация", - сказал Паслер на торжествах по случаю Дня реки Урал, которые ежегодно отмечают в последнюю субботу сентября.
По словам главы региона, вслед за расчисткой предстоит провести укрепление берегов, модернизацию гидротехнических сооружений и многое другое.
"Восстанавливаем биоресурсы Урала. Крупные предприятия региона проводят зарыбление акватории ценными породами рыб. За два года в Урал выпустили 18 тысяч мальков стерляди и 8 тысяч – толстолобика",- отметил Паслер.