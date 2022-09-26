https://ria.ru/20220926/puskepalis-1819618087.html
Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса
Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса - РИА Новости, 26.09.2022
Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса
Директор драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле Герман Громов приказом Минкульта РФ назначен врио художественного руководителя вместо погибшего... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:34
2022-09-26T18:34
2022-09-26T18:40
культура
новости культуры
сергей пускепалис
россия
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театр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Директор драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле Герман Громов приказом Минкульта РФ назначен врио художественного руководителя вместо погибшего Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба учреждения.Герман Громов стал директором Волковского театра летом этого года вместо перешедшего в МХТ имени Чехова Айрата Тухватуллина.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.
https://ria.ru/20220923/puskepalis-1819020568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей пускепалис, россия, ярославль, ростовский район, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, театр драмы имени федора волкова
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Россия, Ярославль, Ростовский район, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Театр, Театр драмы имени Федора Волкова
18:34 26.09.2022 (обновлено: 18:40 26.09.2022)
Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса
Директор театра имени Волкова в Ярославле будет врио худрука вместо погибшего Пускепалиса
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Директор драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле Герман Громов приказом Минкульта РФ назначен врио художественного руководителя вместо погибшего Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба учреждения.
Герман Громов стал директором Волковского театра летом этого года вместо перешедшего в МХТ имени Чехова Айрата Тухватуллина.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет.
По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.