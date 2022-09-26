https://ria.ru/20220926/puskepalis-1819618087.html

Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса

Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса - РИА Новости, 26.09.2022

Назначен врио худрука вместо погибшего Пускепалиса

Директор драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле Герман Громов приказом Минкульта РФ назначен врио художественного руководителя вместо погибшего... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:34

2022-09-26T18:34

2022-09-26T18:40

культура

новости культуры

сергей пускепалис

россия

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ростовский район

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

театр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Директор драматического театра имени Федора Волкова в Ярославле Герман Громов приказом Минкульта РФ назначен врио художественного руководителя вместо погибшего Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба учреждения.Герман Громов стал директором Волковского театра летом этого года вместо перешедшего в МХТ имени Чехова Айрата Тухватуллина.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. Он был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.

https://ria.ru/20220923/puskepalis-1819020568.html

россия

ярославль

ростовский район

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, россия, ярославль, ростовский район, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), театр, театр драмы имени федора волкова