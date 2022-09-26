В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки
Воронежский губернатор поручил проверить сообщения о нарушениях прав получивших повестки
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение суток.
"Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по возможным нарушениям прав тех, кто получил повестки. Это касается широкого перечня вопросов: строгое соответствие призывников критериям, которые обозначили президент и Минобороны; проставление отметок о мобилизации в военных билетах; сохранение личных вещей призывников, если это вещи не из списка запрещённых и т.д. Если нарушения есть — устранить в течение суток… Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел", — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он поручил также в течение двух суток вернуть домой призванных с нарушениями критериев частичной мобилизации.
По данным администрации Воронежской области, 24 и 25 сентября поступило 3842 звонка на горячую линию с вопросами о частичной мобилизации. Более 90% из них обработали специалисты МФЦ, остальные в работе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.