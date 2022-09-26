https://ria.ru/20220926/povestki-1819496421.html

В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки

В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки - РИА Новости, 26.09.2022

В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки

Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:57

2022-09-26T12:57

2022-09-26T12:57

россия

воронежская область

воронеж

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение суток."Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по возможным нарушениям прав тех, кто получил повестки. Это касается широкого перечня вопросов: строгое соответствие призывников критериям, которые обозначили президент и Минобороны; проставление отметок о мобилизации в военных билетах; сохранение личных вещей призывников, если это вещи не из списка запрещённых и т.д. Если нарушения есть — устранить в течение суток… Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел", — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.Он поручил также в течение двух суток вернуть домой призванных с нарушениями критериев частичной мобилизации.По данным администрации Воронежской области, 24 и 25 сентября поступило 3842 звонка на горячую линию с вопросами о частичной мобилизации. Более 90% из них обработали специалисты МФЦ, остальные в работе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819436037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронежская область, воронеж, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, безопасность