Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/povestki-1819496421.html
В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки
В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки - РИА Новости, 26.09.2022
В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки
Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:57
2022-09-26T12:57
россия
воронежская область
воронеж
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение суток."Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по возможным нарушениям прав тех, кто получил повестки. Это касается широкого перечня вопросов: строгое соответствие призывников критериям, которые обозначили президент и Минобороны; проставление отметок о мобилизации в военных билетах; сохранение личных вещей призывников, если это вещи не из списка запрещённых и т.д. Если нарушения есть — устранить в течение суток… Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел", — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.Он поручил также в течение двух суток вернуть домой призванных с нарушениями критериев частичной мобилизации.По данным администрации Воронежской области, 24 и 25 сентября поступило 3842 звонка на горячую линию с вопросами о частичной мобилизации. Более 90% из них обработали специалисты МФЦ, остальные в работе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819436037.html
россия
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_311:240:2721:2048_1920x0_80_0_0_2249637e0959b0f042dcb3475abb42c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронежская область, воронеж, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, безопасность
Россия, Воронежская область, Воронеж, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Безопасность
12:57 26.09.2022
 
В Воронеже проверят сообщения о нарушениях прав получивших повестки

Воронежский губернатор поручил проверить сообщения о нарушениях прав получивших повестки

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области поручил проверить все сообщения о нарушениях в рамках частичной мобилизации, и если они подтвердятся, устранить их в течение суток.
"Проверить все ситуации, прозвучавшие в публичном пространстве, по возможным нарушениям прав тех, кто получил повестки. Это касается широкого перечня вопросов: строгое соответствие призывников критериям, которые обозначили президент и Минобороны; проставление отметок о мобилизации в военных билетах; сохранение личных вещей призывников, если это вещи не из списка запрещённых и т.д. Если нарушения есть — устранить в течение суток… Сегодня до 23:30 руководители всех районных военкоматов обязаны отчитаться военному комиссару региона о проверке законности мобилизации всех, кто уже ее прошел", — написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он поручил также в течение двух суток вернуть домой призванных с нарушениями критериев частичной мобилизации.
По данным администрации Воронежской области, 24 и 25 сентября поступило 3842 звонка на горячую линию с вопросами о частичной мобилизации. Более 90% из них обработали специалисты МФЦ, остальные в работе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:15Специальная военная операция на Украине
Магаданский омбудсмен рассмотрит около 300 жалоб на незаконную мобилизацию
 
РоссияВоронежская областьВоронежЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала