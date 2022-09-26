https://ria.ru/20220926/povestka-1819514294.html

В Кремле не ответили, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина

В Кремле не ответили, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле не ответили, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о случаях отправки повесток сотрудникам администрации главы государства, поскольку это... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:43

2022-09-26T13:43

2022-09-26T13:43

политика

россия

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о случаях отправки повесток сотрудникам администрации главы государства, поскольку это персональное дело и повестки приходят не по месту работы."Мне неизвестно, это же дело персональное. И повестки же приходят не по месту работы. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков. Также он не смог прокомментировать вопрос о том, предоставляют ли кому-либо из сотрудников администрации президента брони, отметив, что ему необходимо уточнить этот вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии