Рейтинг@Mail.ru
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/porucheniya-1819509861.html
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:31
2022-09-26T13:58
россия
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
стрельба в школе в ижевске
александр бречалов
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819473780_0:160:1844:1197_1920x0_80_0_0_6b8c86cc7139ad5bfbe6ed688d859d75.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут решаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона (Удмуртии – ред.) Александром Бречаловым, вице-премьером (Татьяной) Голиковой, с министром здравоохранения ( Михаилом) Мурашко, министром образования (Сергеем) Кравцовым, который сейчас уже направляется туда, в Ижевск, вылетел. Даны все необходимые поручения. &lt;...&gt; Будут решаться все необходимые социальные вопросы", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в регион направлены самолеты МЧС с группами врачей и психологами, нейрохирургами, другими специалистами.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819473780_229:0:1844:1211_1920x0_80_0_0_52de75aa10d371c2ccc6a7c7352c97fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Стрельба в школе в Ижевске, Александр Бречалов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:31 26.09.2022 (обновлено: 13:58 26.09.2022)
 
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске

Песков заявил, что Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут решаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона (Удмуртии – ред.) Александром Бречаловым, вице-премьером (Татьяной) Голиковой, с министром здравоохранения ( Михаилом) Мурашко, министром образования (Сергеем) Кравцовым, который сейчас уже направляется туда, в Ижевск, вылетел. Даны все необходимые поручения. <...> Будут решаться все необходимые социальные вопросы", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в регион направлены самолеты МЧС с группами врачей и психологами, нейрохирургами, другими специалистами.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:31
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
 
РоссияПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Стрельба в школе в ИжевскеАлександр БречаловВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала