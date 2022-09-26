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Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске

Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске

Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:31

2022-09-26T13:31

2022-09-26T13:58

россия

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут решаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона (Удмуртии – ред.) Александром Бречаловым, вице-премьером (Татьяной) Голиковой, с министром здравоохранения ( Михаилом) Мурашко, министром образования (Сергеем) Кравцовым, который сейчас уже направляется туда, в Ижевск, вылетел. Даны все необходимые поручения. <...> Будут решаться все необходимые социальные вопросы", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в регион направлены самолеты МЧС с группами врачей и психологами, нейрохирургами, другими специалистами.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, владимир путин, дмитрий песков