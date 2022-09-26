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Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:31
2022-09-26T13:31
2022-09-26T13:58
россия
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
стрельба в школе в ижевске
александр бречалов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения в связи с терактом в Ижевске, все социальные вопросы будут решаться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Путин уже провел телефонные разговоры с руководителем региона (Удмуртии – ред.) Александром Бречаловым, вице-премьером (Татьяной) Голиковой, с министром здравоохранения ( Михаилом) Мурашко, министром образования (Сергеем) Кравцовым, который сейчас уже направляется туда, в Ижевск, вылетел. Даны все необходимые поручения. <...> Будут решаться все необходимые социальные вопросы", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в регион направлены самолеты МЧС с группами врачей и психологами, нейрохирургами, другими специалистами.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Стрельба в школе в Ижевске, Александр Бречалов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:31 26.09.2022 (обновлено: 13:58 26.09.2022)
Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске
Песков заявил, что Путин дал все необходимые поручения после нападения на школу в Ижевске