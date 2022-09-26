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В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/polozhenie-1819502112.html
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:39
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.
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частичная мобилизация в россии, политика, россия, дмитрий песков
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков
13:16 26.09.2022 (обновлено: 13:39 26.09.2022)
 
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах

Песков заявил, что решений о введении военного положения в регионах не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 16:28Специальная военная операция на Украине
Кадыров выступил за введение военного положения в России
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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