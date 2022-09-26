https://ria.ru/20220926/polozhenie-1819502112.html

В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах

В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах

Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:16

2022-09-26T13:16

2022-09-26T13:39

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.

https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, политика, россия, дмитрий песков