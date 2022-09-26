https://ria.ru/20220926/polozhenie-1819502112.html
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:16
2022-09-26T13:39
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решений о введении военного положения в ряде регионов России не принималось, заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.
https://ria.ru/20220914/polozhenie-1816774044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, политика, россия, дмитрий песков
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков
13:16 26.09.2022 (обновлено: 13:39 26.09.2022)
В Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
Песков заявил, что решений о введении военного положения в регионах не принималось