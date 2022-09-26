https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html

Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии

Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии - РИА Новости, 26.09.2022

Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии

Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции. Смена власти в одном из ведущих европейских государств вызывает... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:31

2022-09-26T16:31

2022-09-26T18:35

в мире

маттео сальвини

сильвио берлускони

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции. Смена власти в одном из ведущих европейских государств вызывает тревогу и в ЕС, и на Украине. О том, чего ждать от нового итальянского руководства, — в материале РИА Новости.По стопам дучеПри явке менее 70 процентов почти половину голосов получила правоцентристкая коалиция партий "Братья Италии" (FdI), "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные". Причем главной политической силой оказалась крайне правая FdI, возглавляемая Джорджей Мелони. У "Братьев" — около 30 процентов."Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — заявила Мелони.Результаты никого не удивили: в соцопросах лидировали именно "Братья". Демократическая партия, набравшая 20 процентов, перешла в оппозицию.В 2018-м у FdI было всего четыре процента. Мелони потеснила на правом фланге таких видных деятелей, как Маттео Сальвини ("Лига") и Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия"). У них — по девять процентов.Мелони станет первой женщиной на посту премьер-министра Италии. Конечно, ей будет непросто. В стране предстоит сформировать двадцатое правительство за 30 лет. И то, что на выборах победили правые, очень тревожит партнеров за рубежом.Символично, что триумф "Братьев", часто обвиняемых в неофашизме, совпал со 100-летием знаменитого "Похода на Рим", утвердившего диктатуру Бенито Муссолини. К слову, внучка дуче Ракеле — советник в FdI. И очень популярна. В прошлом году ее с триумфом избрали в городской совет Рима."Голова на блюде"Отставка Марио Драги шокировала его соратников. Глава МИД Луиджи Ди Май, например, сказал, что в условиях спецоперации на Украине это на пользу России и оппоненты премьера "на серебряном блюде подали голову Драги" Владимиру Путину.В разгар парламентского кризиса "Братья" выбрали тактику выжидания. Пока "Движение пяти звезд" тормозило бюджетные инициативы Драги и его планы помощи Украине, играя на руку умеренным правым, Мелони предпочла обойтись без резких высказываний. Хотя всегда отличалась особой независимостью суждений.Так, когда коллективный Запад после крымских событий выбрал путь конфронтации с Москвой, Мелони тепло отзывалась о российской власти. В 2016-м раскритиковала антироссийские санкции.Теперь, конечно, она за Украину. Но выразилась об этом достаточно обтекаемо, объяснив: мы "не можем стать слабым звеном в западном альянсе".Как отмечает издание The Washington Post, Мелони "лишь риторически поддерживала Киев, а ее ключевые союзники (Сальвини и Берлускони. — Прим. ред.) не скрывали симпатий к Кремлю".Bloomberg указывает и на другие особенности лидера "Братьев". Мелони, напоминает издание, — поклонница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его консервативного подхода к ЛГБТ и проблеме абортов. Вместе с венгерским политиком выступала за уменьшение роли ЕС в национальных вопросах. "Вечеринка для Европы окончена", — кричала она на митинге в Милане и сейчас, 11 сентября. В то же время Мелони на словах подчеркивает верность НАТО.Такая двойственность беспокоит Брюссель. По поводу сотрудничества с новыми властями в Риме председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила: "Если все пойдет в сложном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией". Очевидно, это намек на санкции против Варшавы и Будапешта из-за попрания "общеевропейских ценностей".Друзья России, союзники США"Братья" пытаются лавировать между Россией и Западом. В Киеве опасаются ослабления поддержки. Италия входит в тройку лидеров ЕС (наряду с Германией и Францией), поэтому новая власть в Риме способна повлиять и на общеевропейский курс.Впрочем, преувеличивать "антиукраинский" или "пророссийский" характер итальянских правых не стоит."Симпатизируют российской власти не радикально правые, а просто право-национальные партии, для которых важно продемонстрировать альтернативу курсу левых, — рассуждает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Но Италия — давний и неизменный союзник США при всех режимах, и правые тут не исключение. Что касается Украины, для итальянцев это явно не первоочередная проблема. Людей волнует экономика, цены на продукты. Поставки Киеву оружия население мало интересует".Туманные перспективыСхожей точки зрения придерживается и руководитель отдела партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. "Когда говорят, что какая-то сила в Италии — пророссийская или наоборот, надо понимать: по сути, там подобных категорий нет. С точки зрения властей, им необходимо строить отношения с Россией так, чтобы не навредить национальным интересам. Этим по-своему и занимается каждая политическая сила", — пояснил эксперт.Италия не поставляет критически важное оружие Украине, подчеркивает Бондаренко. В этом главные даже не Евросоюз, а США. "Итальянцы продолжат участвовать в общеевропейских действиях на украинском направлении, возможно, незначительно снизив активность. Правые строят повестку на евроскептицизме, а не на антиамериканизме. Для концептуальных изменений понадобился бы выход Италии из ЕС или НАТО, на что никто не пойдет. При этом власти сделают все для сохранения связей с Москвой — то, что им дозволено в рамках Евросоюза", — заключает политолог.Как бы то ни было, если новые итальянские руководители возглавят правый фронт в европейской политике и сблизятся с поляками и венграми, это, безусловно, усложнит реализацию противоречивых решений в ЕС.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/italiya-1804312396.html

https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html

https://ria.ru/20220926/vybory-1819487068.html

https://ria.ru/20220612/ustupki-1794826995.html

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в мире, маттео сальвини, сильвио берлускони, италия, украина, россия, евросоюз, нато, еврокомиссия, внеочередные парламентские выборы в италии