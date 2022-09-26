https://ria.ru/20220926/politika-1819559908.html
Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии
Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии - РИА Новости, 26.09.2022
Второй "Поход на Рим". Что готовят Украине новые власти Италии
Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции. Смена власти в одном из ведущих европейских государств вызывает... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:31
2022-09-26T16:31
2022-09-26T18:35
в мире
маттео сальвини
сильвио берлускони
италия
украина
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции. Смена власти в одном из ведущих европейских государств вызывает тревогу и в ЕС, и на Украине. О том, чего ждать от нового итальянского руководства, — в материале РИА Новости.По стопам дучеПри явке менее 70 процентов почти половину голосов получила правоцентристкая коалиция партий "Братья Италии" (FdI), "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные". Причем главной политической силой оказалась крайне правая FdI, возглавляемая Джорджей Мелони. У "Братьев" — около 30 процентов."Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — заявила Мелони.Результаты никого не удивили: в соцопросах лидировали именно "Братья". Демократическая партия, набравшая 20 процентов, перешла в оппозицию.В 2018-м у FdI было всего четыре процента. Мелони потеснила на правом фланге таких видных деятелей, как Маттео Сальвини ("Лига") и Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия"). У них — по девять процентов.Мелони станет первой женщиной на посту премьер-министра Италии. Конечно, ей будет непросто. В стране предстоит сформировать двадцатое правительство за 30 лет. И то, что на выборах победили правые, очень тревожит партнеров за рубежом.Символично, что триумф "Братьев", часто обвиняемых в неофашизме, совпал со 100-летием знаменитого "Похода на Рим", утвердившего диктатуру Бенито Муссолини. К слову, внучка дуче Ракеле — советник в FdI. И очень популярна. В прошлом году ее с триумфом избрали в городской совет Рима."Голова на блюде"Отставка Марио Драги шокировала его соратников. Глава МИД Луиджи Ди Май, например, сказал, что в условиях спецоперации на Украине это на пользу России и оппоненты премьера "на серебряном блюде подали голову Драги" Владимиру Путину.В разгар парламентского кризиса "Братья" выбрали тактику выжидания. Пока "Движение пяти звезд" тормозило бюджетные инициативы Драги и его планы помощи Украине, играя на руку умеренным правым, Мелони предпочла обойтись без резких высказываний. Хотя всегда отличалась особой независимостью суждений.Так, когда коллективный Запад после крымских событий выбрал путь конфронтации с Москвой, Мелони тепло отзывалась о российской власти. В 2016-м раскритиковала антироссийские санкции.Теперь, конечно, она за Украину. Но выразилась об этом достаточно обтекаемо, объяснив: мы "не можем стать слабым звеном в западном альянсе".Как отмечает издание The Washington Post, Мелони "лишь риторически поддерживала Киев, а ее ключевые союзники (Сальвини и Берлускони. — Прим. ред.) не скрывали симпатий к Кремлю".Bloomberg указывает и на другие особенности лидера "Братьев". Мелони, напоминает издание, — поклонница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его консервативного подхода к ЛГБТ и проблеме абортов. Вместе с венгерским политиком выступала за уменьшение роли ЕС в национальных вопросах. "Вечеринка для Европы окончена", — кричала она на митинге в Милане и сейчас, 11 сентября. В то же время Мелони на словах подчеркивает верность НАТО.Такая двойственность беспокоит Брюссель. По поводу сотрудничества с новыми властями в Риме председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила: "Если все пойдет в сложном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией". Очевидно, это намек на санкции против Варшавы и Будапешта из-за попрания "общеевропейских ценностей".Друзья России, союзники США"Братья" пытаются лавировать между Россией и Западом. В Киеве опасаются ослабления поддержки. Италия входит в тройку лидеров ЕС (наряду с Германией и Францией), поэтому новая власть в Риме способна повлиять и на общеевропейский курс.Впрочем, преувеличивать "антиукраинский" или "пророссийский" характер итальянских правых не стоит."Симпатизируют российской власти не радикально правые, а просто право-национальные партии, для которых важно продемонстрировать альтернативу курсу левых, — рассуждает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Но Италия — давний и неизменный союзник США при всех режимах, и правые тут не исключение. Что касается Украины, для итальянцев это явно не первоочередная проблема. Людей волнует экономика, цены на продукты. Поставки Киеву оружия население мало интересует".Туманные перспективыСхожей точки зрения придерживается и руководитель отдела партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. "Когда говорят, что какая-то сила в Италии — пророссийская или наоборот, надо понимать: по сути, там подобных категорий нет. С точки зрения властей, им необходимо строить отношения с Россией так, чтобы не навредить национальным интересам. Этим по-своему и занимается каждая политическая сила", — пояснил эксперт.Италия не поставляет критически важное оружие Украине, подчеркивает Бондаренко. В этом главные даже не Евросоюз, а США. "Итальянцы продолжат участвовать в общеевропейских действиях на украинском направлении, возможно, незначительно снизив активность. Правые строят повестку на евроскептицизме, а не на антиамериканизме. Для концептуальных изменений понадобился бы выход Италии из ЕС или НАТО, на что никто не пойдет. При этом власти сделают все для сохранения связей с Москвой — то, что им дозволено в рамках Евросоюза", — заключает политолог.Как бы то ни было, если новые итальянские руководители возглавят правый фронт в европейской политике и сблизятся с поляками и венграми, это, безусловно, усложнит реализацию противоречивых решений в ЕС.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html
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в мире, маттео сальвини, сильвио берлускони, италия, украина, россия, евросоюз, нато, еврокомиссия, внеочередные парламентские выборы в италии
В мире, Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони, Италия, Украина, Россия, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Внеочередные парламентские выборы в Италии
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции. Смена власти в одном из ведущих европейских государств вызывает тревогу и в ЕС, и на Украине. О том, чего ждать от нового итальянского руководства, — в материале РИА Новости.
При явке менее 70 процентов почти половину голосов получила правоцентристкая коалиция партий "Братья Италии" (FdI), "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные". Причем главной политической силой оказалась крайне правая FdI, возглавляемая Джорджей Мелони. У "Братьев" — около 30 процентов.
"Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — заявила Мелони.
Результаты никого не удивили: в соцопросах лидировали именно "Братья". Демократическая партия, набравшая 20 процентов, перешла в оппозицию.
В 2018-м у FdI было всего четыре процента. Мелони потеснила на правом фланге таких видных деятелей, как Маттео Сальвини ("Лига") и Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия"). У них — по девять процентов.
Мелони станет первой женщиной на посту премьер-министра Италии. Конечно, ей будет непросто. В стране предстоит сформировать двадцатое правительство за 30 лет. И то, что на выборах победили правые, очень тревожит партнеров за рубежом.
Символично, что триумф "Братьев", часто обвиняемых в неофашизме, совпал со 100-летием знаменитого "Похода на Рим", утвердившего диктатуру Бенито Муссолини. К слову, внучка дуче Ракеле — советник в FdI. И очень популярна. В прошлом году ее с триумфом избрали в городской совет Рима.
Отставка Марио Драги шокировала его соратников. Глава МИД Луиджи Ди Май, например, сказал, что в условиях спецоперации на Украине это на пользу России и оппоненты премьера "на серебряном блюде подали голову Драги" Владимиру Путину.
В разгар парламентского кризиса "Братья" выбрали тактику выжидания. Пока "Движение пяти звезд" тормозило бюджетные инициативы Драги и его планы помощи Украине, играя на руку умеренным правым, Мелони предпочла обойтись без резких высказываний. Хотя всегда отличалась особой независимостью суждений.
Так, когда коллективный Запад после крымских событий выбрал путь конфронтации с Москвой, Мелони тепло отзывалась о российской власти. В 2016-м раскритиковала антироссийские санкции.
Теперь, конечно, она за Украину. Но выразилась об этом достаточно обтекаемо, объяснив: мы "не можем стать слабым звеном в западном альянсе".
Как отмечает издание The Washington Post, Мелони "лишь риторически поддерживала Киев, а ее ключевые союзники (Сальвини и Берлускони. — Прим. ред.) не скрывали симпатий к Кремлю".
Bloomberg указывает и на другие особенности лидера "Братьев". Мелони, напоминает издание, — поклонница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его консервативного подхода к ЛГБТ и проблеме абортов. Вместе с венгерским политиком выступала за уменьшение роли ЕС в национальных вопросах. "Вечеринка для Европы окончена", — кричала она на митинге в Милане и сейчас, 11 сентября. В то же время Мелони на словах подчеркивает верность НАТО.
Такая двойственность беспокоит Брюссель. По поводу сотрудничества с новыми властями в Риме председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила: "Если все пойдет в сложном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией". Очевидно, это намек на санкции против Варшавы и Будапешта из-за попрания "общеевропейских ценностей".
Друзья России, союзники США
"Братья" пытаются лавировать между Россией и Западом. В Киеве опасаются ослабления поддержки. Италия входит в тройку лидеров ЕС (наряду с Германией и Францией), поэтому новая власть в Риме способна повлиять и на общеевропейский курс.
Впрочем, преувеличивать "антиукраинский" или "пророссийский" характер итальянских правых не стоит.
"Симпатизируют российской власти не радикально правые, а просто право-национальные партии, для которых важно продемонстрировать альтернативу курсу левых, — рассуждает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Но Италия — давний и неизменный союзник США при всех режимах, и правые тут не исключение. Что касается Украины, для итальянцев это явно не первоочередная проблема. Людей волнует экономика, цены на продукты. Поставки Киеву оружия население мало интересует".
Схожей точки зрения придерживается и руководитель отдела партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. "Когда говорят, что какая-то сила в Италии — пророссийская или наоборот, надо понимать: по сути, там подобных категорий нет. С точки зрения властей, им необходимо строить отношения с Россией так, чтобы не навредить национальным интересам. Этим по-своему и занимается каждая политическая сила", — пояснил эксперт.
Италия не поставляет критически важное оружие Украине, подчеркивает Бондаренко. В этом главные даже не Евросоюз, а США. "Итальянцы продолжат участвовать в общеевропейских действиях на украинском направлении, возможно, незначительно снизив активность. Правые строят повестку на евроскептицизме, а не на антиамериканизме. Для концептуальных изменений понадобился бы выход Италии из ЕС или НАТО, на что никто не пойдет. При этом власти сделают все для сохранения связей с Москвой — то, что им дозволено в рамках Евросоюза", — заключает политолог.
Как бы то ни было, если новые итальянские руководители возглавят правый фронт в европейской политике и сблизятся с поляками и венграми, это, безусловно, усложнит реализацию противоречивых решений в ЕС.